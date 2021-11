Áder János köztársasági elnök a VízŐr nevű, a talajnedvesség megőrzését segítő, magyar fejlesztésű készítményt mutatta be hétfőn megjelent podcastjában – számolt be az MTI. Az államfő az adásban a november végén kezdődő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó magyar kiállítóinak ismertetését folytatta, és felhívta a figyelmet, hogy a rendezvényre kilátogatók a VízŐr termékkel is találkozhatnak.

Vattay Antal, a Water & Soil Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a gödöllői egyetem és az ELTE tudósainak segítségével fejlesztették ki folyékony terméküket, amely a talajra permetezve segít a nedvesség megőrzésében.

Hangsúlyozta, hogy a VízŐrre elsősorban a világ azon területein van szükség, ahol nagy probléma a vízhiány, ugyanakkor használata Magyarországon is indokolt lehet, száz éve ugyanis lényegesen magasabb volt a talajok szervesanyag-tartalma és vízmegtartó képessége, de a modern gazdálkodás ebben jelentős károkat okozott.

Kiemelte, hogy a VízŐr nemcsak a növények vízfelvételét segíti, hanem a földben található mikrobáknak is kedvez, ezzel javítva a termőképességet.