Sokkal védettebb a Covid súlyos lefolyása ellen, aki felvette a harmadik oltást

A vírus elleni erősebb védelem érdekében minden 18 év feletti, már több mint négy hónapja oltottnak javasolt az ismétlő oltás felvétele − olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Mint írják, a vakcinabőségnek köszönhetően Magyarország az elsők között tette lehetővé a harmadik oltás felvételét, így a közel hatmillió oltottból 1,369 millióan éltek ezzel a lehetőséggel.

Ők jelentősen védettebbek a betegség súlyos lefolyása ellen, és ez nagyban segíti a védekezést a járvány negyedik hullámában

− írják. Hozzátették: ez azért fontos, mert a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. A harmadik oltásra továbbra is az EESZT oldalán lehet időpontot foglalni.

Arról, hogyan változik a védettség a harmadik oltás felvétele után, nem osztott meg részletes információt az oldal, azonban korábban a főváros 11 idősotthonában végeztek felmérést, amelyen 1002 ellátott és 503 munkavállaló ellenanyagszintjét vizsgálták meg. Az adatgyűjtés lehetővé tette a két és a három oltással rendelkezők ellenanyagszintjének célzott vizsgálatát is.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a kormány november 22. és november 28. között oltási akcióhetet hirdetett, amikor a kórházi oltópontokon előzetes időpontfoglalás nélkül is beadják nem csak az első, hanem a harmadik oltást is. Erről Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa és Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője is beszélt. Min mondta, nincs olyan, hogy későn beadott védőoltás, így mindenkit arra biztat, hogy ha teheti, oltakozzon. A szakember figyelmeztetett arra is, hogy ha tovább romlanak a járványadatok, akár több korlátozás is életbe léphet.

A járványhelyzet egyre súlyosabb Magyarországon, a hétfőn közölt hétvégi összesített adatok szerint 17 834 új fertőzöttet szűrtek ki. A betegség szövődményeibe 214-en haltak bele. Kórházban 3980 beteget ápolnak, közülük 434-en vannak lélegeztetőgépen.

(Borítókép: Vajda János / MTI)