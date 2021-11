Valószínűleg befolyásolja az esetszámok dinamikáját az átoltottság, így laposabb járványhullámra lehet számítani a korábbiaknál – mondta a közszolgálati televízió reggeli adásában Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője.

Hozzátette: míg Romániában az alacsony átoltottság mellett növekvő esetszámmal és az egészségügyi rendszert megterhelő járvánnyal állnak szemben, addig a hazánkban tapasztalható esetszámok emelkedésének mértéke nem hasonlítható a romániai léptékhez.

Galgóczi Ágnes azt is elmondta, hogy az elmúlt másfél évben megtanultuk a koronavírusról, hogy a genetikai állománya könnyen változik. A delta-variánsnak az eddigieknél rövidebb a lappangási ideje, jobban fertőz, illetve azzal, hogy az allergiával összetéveszthető tüneteket okoz, nehéz diagnosztizálni – tette hozzá.

Ezzel összefüggésben az oltás fontosságára is felhívta a figyelmet az osztályvezető, egyúttal a kormány újabb, november 22-i hétre tervezett oltási akcióhétről is beszélt, amikor az oltatlanok is előzetes időpontfoglalás nélkül vehetik fel a vakcinát bármelyik oltóponton.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy az oltási akcióhéten százegy megyei és városi kórház vesz részt, ezek reggel hét és este hét óra között várják az oltakozókat. A kórházi oltópontokon ötféle vakcina áll rendelkezésre:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Janssen és

Sinopharm.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Tv2 Mokka című műsorában hétfő reggel arról beszélt, hogy bizonyos dolgokat korlátozni kellene, de ezeknek a bevezetését a napi számok fogják meghatározni. A szakember elmondta: márciusban ennyi esetnél több korlátozás is érvényben volt Magyarországon, azonban akkor nem volt ennyi beoltott. Nagyon figyelembe kell venni az oltások számát is, valószínűleg ezért döntött úgy a kormány, hogy egy oltási akcióhetet szervez. Ezzel akarják ugyanis elérni, hogy ne kelljen annyi korlátozást bevezetni − fogalmazott Szlávik János.

A kormányzati tájékoztató portál hétvégi összesített adatai alapján 17 834 új fertőzöttet azonosítottak, és 214 beteg halt meg.