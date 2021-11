Müller Cecília megerősítette: Nincs akadálya az apás szülésnek

A látogatási tilalomhoz köthető kivételekről az országos tisztifőorvos ismét tájékoztatta az intézményeket, ugyanis az eljárásrendet nem mindenhol tartották be. A dokumentum szerint oltatlan szülő nőtől, és kísérőjétől sem kérhetnek koronavírus-tesztet.

Mint arról korábban beszámoltunk, november 1-jétől életbe lépett a látogatási tilalom az ország valamennyi fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményében.

Ahogy a korábbi hullámok alkalmával, úgy most is van néhány helyzet, amely esetben kivételt lehet tenni, ilyen például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Emellett a kiskorú, valamint az értelmi fogyatékossággal élő beteg mellett is ott lehet szülője, törvényes képviselője.

Továbbá az apás szülésre is van lehetőség, és az apától nem kérhetnek a belépés előtt koronavírus-tesztet

– ezt Müller Cecília országos tisztifőorvos is megerősítette a Másállapotot a szülészetben mozgalom megkeresésére.

Bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) már a korlátozás bevezetésekor is hangsúlyozta, hogy „a szülő nő mellett folyamatosan tartózkodhat egy nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt”, úgy tűnik, hogy az eljárásrendet több kórházban sem tartották be.

A zűrzavaros helyzet most azonban véget érhet, Müller Cecília ugyanis minden intézményt tájékoztatott a látogatási tilalom alóli kivételekről, így az apás szülés lehetőségéről is.

Az Index korábban kiderítette, hogy 2020-ban minden eddiginél több megkeresést kaptak a betegjogi képviselők, ennek egyértelműen a járvány volt az oka. A látogatási tilalom miatt például már tavaly is több ezer családnak sérült a kapcsolattartási joga, így a betegjogi képviselőknek számos ezzel kapcsolatos panaszra kellett megoldást találniuk. Nem kizárt, hogy ez idén sem lesz másképp...

