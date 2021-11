Szlávik János: Korlátozások jöhetnek, ha tovább romlanak a járványadatok

Általában a járványhullámok egy fölszálló ágból, egy rövid platóból és egy leszálló ágból állnak. Úgy tűnik, hogy még mindig a fölszálló ágban vagyunk, az elmúlt napokban is tovább emelkedett a fertőzöttek száma − mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 reggeli műsorában.

A szakember elmondta: márciusban ennyi esetnél több korlátozás is érvényben volt Magyarországon, azonban akkor nem volt ennyi beoltott. Nagyon figyelembe kell venni az oltások számát is, valószínűleg ezért döntött úgy a kormány, hogy egy oltási akcióhetet szervez. Ezzel akarják elérni, hogy ne kelljen annyi korlátozást bevezetni − fogalmazott a szakember.

Szlávik János arra kérdésre, hogy milyen lesz a karácsony, azt mondta:

Ezt szerintem senki nem tudja megmondani, hiszen ez az esetszám, ami most van, nagyon súlyos, tehát az is elképzelhető, hogy karácsonyig csökkenni fognak a számok

− fogalmazott az infektológus, aki szerint bizonyos dolgokat korlátozni kellene, de ezeknek a bevezetését a napi számok fogják meghatározni.

Szlávik János szerint a védettségi igazolvány kiterjedt használata sokakat késztet rá, hogy beoltassák magukat.

Hiszen ha egy oltatlant korlátozunk az életvitelében, előbb-utóbb kénytelen felvenni az oltást azért, hogy ugyanúgy élhessen, mint korábban

− vélekedett a főorvos, aki szerint ez még mindig jobb lenne, mint az, hogy egész egységeket, szállodákat, éttermeket zárjanak le, mint több szomszédos országban. Ezt mi nem szeretnénk elérni − tette hozzá.

Az oltásoknak idő kell, hogy kialakuljon a védettség, ezért azoknak, akik most készülnek felvenni az első oltást, Szlávik János azt javasolja, hogy minél hamarabb cselekedjenek, és menjenek el egy oltópontra.

Nincs későn beadott védőoltás

− emelte ki a szakember, aki arra is kitért, hogy a koronavírus elleni vakcina és az influenza elleni védőoltás egyidejűleg is felvehető, ha olyan oltást kap az illető, amilyet már korábban is, és nem jelentkeztek súlyos mellékhatások. Ha még nem kapott valaki oltást, akkor célszerű kettéválasztani a két oltást.

Az oltási akcióhétről − amely november 22. és november 28. között lesz − elmondta, hogy ez elsősorban azoknak szól, akik még nem vettek fel egy oltást sem koronavírus ellen. Kiemelte:

Ahol alacsony az átoltottság, ott katasztrofális a helyzet. Ezek egész egyszerűen tények.

Szlávik János a szájon át bevehető koronavírus elleni gyógyszerről elmondta: két olyan tabletta van, amely a kutatások harmadik fázisában van. Úgy tűnik, mindkettő hatékony a rizikócsoportokba tartozó enyhe és középsúlyos megbetegedések esetén. A Pfizer által gyártott tabletta az előzetes vizsgálatok szerint 89 százalékban megakadályozza a kórházba kerülést és az elhalálozást a koronavírussal fertőzött betegeknél. Az előző, az MSD által gyártott gyógyszereknél ez 50 százalék.

Ezek olyan kiváló eredmények, hogy mindkét gyógyszert beadták sürgősségi engedélyezésre. Amennyiben a dolgok szerencsésen alakulnak, még idén akár Európában is elérhetők lesznek

− tájékoztatott Szlávik János.

