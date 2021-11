Jakab Ferenc: Újabb, erősebb és jobban fertőző variánsok jelenhetnek meg

Újabb járványhullámra is fel kell készülni Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológus professzora szerint. A szakember az ATV Híradójának úgy fogalmazott:

Alapvetően a vírus egy kicsiny szervezet, de nem buta: ami neki kedvező az evolúcióban, vagy ami neki kedvező a genetikai állapotában, és ami segíti a terjedését, azt meg fogja tartani, tehát egyre jobban arra kell felkészülni, hogy újabb, erősebb variánsok, és jobban fertőző variánsok jelennek meg.

Hozzátette azonban, hogy most már jobban ismerjük a vírust, mint két éve, az mRNS-vakcinát pedig akár néhány hét alatt hozzá lehet igazítani az újabb vírusmutációkhoz, amennyiben annak genetikai kódja ismert.

Az RNS-vakcináknál pont ez a hatalmas előny. Ez nem csak elvi síkon, de gyakorlati síkon is megvalósítható, nem szükséges hozzá maga a vírus, hanem elég a vírus genetikai kódja, a szekvenciája és annak ismeretében bármikor el lehet kezdeni az új vakcinák gyártását

– fogalmazott.

A Pfizer eközben egyébként már koronavírus elleni gyógyszert is fejleszteni kezdett, de a Pécsi Tudományegyetemen is kutatásokat végeznek egy csirkében termelt, antitestből készített orrspray fejlesztésében, ami a tervek szerint megakadályozná a koronavírus szervezetbe jutását. Jakab Ferenc azt mondta, a gyógyszerfejlesztések is nagyon fontosak, hiszen az oltás nem minden embernél alkalmazható egyformán. Az ő esetükben kizárólag a gyógyszeres terápia működhet.

A virológus szerint egyelőre nem látszik a fény az alagút végén, mert nem tudni, hogy a vírus meddig cirkulál köztünk, az oltással azonban bizonyosan mérsékelhető a következő járványhullám erőssége.