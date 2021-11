A halálos áldozatok és a kórházban ápoltak száma is nőtt

A kedden közzétett adatok alapján az elmúlt 24 óra leforgása alatt 4588 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Az országban a hivatalos adatok alapján összesen – a járvány kezdete óta – 914 586 ember lett koronavírusos.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 71 799.

A járványhullám betörésével nő azok száma is, akik a koronavírushoz köthető valamilyen betegségben (annak szövődményeiben) halnak meg, hétfőről keddre 123 halálesetet regisztráltak, ez, amennyiben a hétvégi napi átlagot vesszük alapul, 52-vel több halálos áldozatot jelent.

Sokan vannak kórházban is, míg tegnap az összesített (hétvégi) adatok szerint bent volt 3980 beteg, addig most, 24 óra adatai alapján 4522 ember szorul valamelyik egészségügyi intézményben ellátásra, tehát jelentős a növekedés az elmúlt napokhoz képest.

A 4522 emberből 452 betegnek olyan súlyos az állapota, hogy lélegeztetőgépre kellett kötni, tehát ez a szám is emelkedést mutat a hétfőn publikált adatokhoz képest, 18-cal több.

A napi tájékoztatóban szót ejtenek az oltások számáról is, összesen 5 977 908 fő kapta meg az oltás(oka)t itthon, ebből 5 757 501 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 397 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

