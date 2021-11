Csúcskategóriás röntgen és mammográfiás készülékeket szerzett be a Semmelweis Egyetem

Az emlő- és a tüdődaganatok, a légmell, valamint a sürgősségi tüdőelváltozások pontosabb és gyorsabb felismerését, diagnózisát teszi lehetővé az a két, mesterséges intelligencia alkalmazásokkal ellátott röntgenberendezés és egy új, a legmodernebb emlődiagnosztikát biztosító mammográfiás készülék.

A mesterséges intelligenciával támogatott képalkotás gyorsabb és pontosabb leletezést tesz lehetővé, és ezzel egy időben csökkenti a radiológuskollégák munkaterhelését – emelte ki dr. Maurovich Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika Igazgatója.

Az új röntgenkészülékek képesek nagy sebességgel több felvételből összefűzött képek készítésére, amellyel a teljes gerinc egy képen elemezhető, valamint több felvételből álló háromdimenziós, úgynevezett tomoszintézis (rétegfelvétel) vizsgálatokra is lehetőség nyílik. A hagyományos röntgenképek mellett kettős energiájú képek is készíthetők, vagyis a lágyrészek és a csontszerkezet elkülönítését, azok pontosabb megítélését is segítik – ismertette dr. Gyebnár János, a Radiológia Tanszék klinikai főorvosa. Hozzátette, az új röntgenkészülékek speciális szoftvere (Thoracic Care Suite) révén számos tüdőelváltozást képesek automatikusan felismerni a mellkasfelvételeken, köztük például a tüdődaganatokat, meszesedéseket, fibrózist vagy akár a mellkasi folyadékgyülemet.

A mesterséges intelligencia algoritmus a koronavírus-fertőzés, a tuberkulózis, illetve a tüdőgyulladásra utaló jelek felismeréséhez is hozzájárul. A készülékkel azok az eltérések és gyanús tüdőterületek is azonosíthatók, amelyek szabad szemmel még nehezen felismerhetőek, így már korai szakaszban felhívják a figyelmet a potenciális elváltozásra.

A klinika a két új, 200 millió forint összértékű röntgengépet az Operatív Törzs támogatásával, pénzügyminisztériumi finanszírozással szerezte be.

A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika Emlődiagnosztikai Részlegén 2021 szeptemberében üzembe helyeztek egy, a legmodernebb emlődiagnosztikát, úgynevezett 3D-vezérelt tomoszintézist (rétegfelvételt) lehetővé tevő készüléket is. Ez a típusú tomoszintézis rendszer jelenleg a világon elérhető legmegbízhatóbb és legkorszerűbb diagnosztikai emlővizsgálat. Újdonsága a berendezéshez kapcsolódó szabadalomban rejlik: a hajlított kompressziós lemez teljes mértékben követi az emlő alakját, tehát kompatibilis minden méretű és formájú emlővel, nem okoz képi torzítást, ugyanakkor a besugárzási dózis nem növekszik, és kevesebb kellemetlenséggel jár – emelte ki dr. Tóth Mónika, az Emlődiagnosztikai Részleg klinikai főorvosa.

A saját klinikai forrásból vásárolt készülékkel, annak gyorsasága miatt több beteg vizsgálatát lehet ugyanannyi idő alatt elvégezni, és a diagnózis felállítása is sokkal biztonságosabb.