Áder János: Elkötelezett városvezetésre van szükség a nagyvárosok fenntarthatóságához

A nagyvárosok fenntarthatóságához elkötelezett városvezetésre és jó ötletekre van szükség – erről beszélt Áder János köztársasági elnök szerdán a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Mint mondta, az emberek háromnegyede 2050-re városokban él, jelenleg is hetente újabb egymillió ember költözik a városokba. Míg 1960-ban alig voltak ötmilliónál nagyobb városok, ma már 31 tízmilliónál is nagyobb gigaváros van a bolygón. Ez a koncentráció nemcsak a lakosságszámban jelenik meg, hanem az energia- és vízfogyasztásban, a hulladékkezelésben, a közlekedésben és a szennyezőanyag-kibocsátásban is.

Az államfő szerint mindez súlyos fenntarthatósági problémákat vet fel, és a következményei hátrányosan érintik az itt élőket, például szélsőséges időjárási jelenségek, villámárvizek vagy hőhullámok formájában.

A klímaváltozás és a nagy betonfelületek együttes hatása 2-3 fokkal vagy akár 10 fokkal is növelheti a nagyvárosokban a hőmérsékletet

– figyelmeztetett az államfő.