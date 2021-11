Félbeszakadt a Hableány-per, mert alkalmatlan volt a tolmács

Távmeghallgatással folytatódott, azonban néhány perc múlva félbe is szakadt Jurij Csaplinszkijnak, a Viking Sigyn luxushajó ukrán kapitányának a büntetőpere; a Blikk információi szerint azért, mert a tolmács alkalmatlannak bizonyult feladata ellátására.

A Hableány sétahajó 28 halálos áldozatot követelő tragédiája nyomán indult per folytatásában Hwan Sungja, a katasztrófa egyik túlélője nyilatkozott három ügyvédje társaságában.

Láttam a szemem sarkából a mögöttünk közeledő nagy, fehér hajót. Abban a pillanatban nekünk is ütközött. Én a vízbe kerültem. Próbáltam előre úszni, közben éreztem, hogy a nagy hajó átmegy fölöttem. A kezemmel még meg is érintettem az alját. Sokat küzdöttem a vízben, nagyon hosszú időnek tűnt, mire egy mentőövben megkapaszkodtam. Gyerekkorom óta úszom, ezért tudtam életben maradni. A balesetben a bal vállam, a mellem, térdem is fájdalmas sérüléseket szenvedett, viszont az elszenvedett lelki fájdalmak miatt azóta sem tudok dolgozni. Azt szeretném, hogy a balesetet okozó kapitány, Jurij Cs. vállalja a felelősséget. Remélem, minél súlyosabb büntetést kap, mert az ő hibája miatt a családom tönkrement