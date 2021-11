Hétezer éves falu romjait találták meg Budapesten

Egy hétezer évvel ezelőtti, őskori település újabb maradványait azonosították a XI. kerület Budaörssel határos részén a Budapesti Történeti Múzeum munkatársai.

Az úgynevezett Spanyolréten 2016-ban fedeztek fel egy addig ismeretlen újkőkori (neolitikum) lelőhelyet egy társasház építésénél. Ezt követően további két társasház alapkiemelésénél végeztek feltárásokat.

A régészek szerint a környéken körülbelül 7000 évvel ezelőtt egy település lehetett.

Idén szeptembertől csatorna- és vízvezeték fektetés kezdődött meg a közelben lévő Madárhegyen is, amelyet szintén régészeti munkálatok előztek meg. A régészek itt több mint 50 régészeti korú földbemélyített objektumot tártak fel keskeny (60-100 centiméter széles) közműárkokban. Az objektumok zöme egyszerű gödör volt,

ezekből főként a kőkori emberek által hátrahagyott cserépedények töredékei és állatcsontok kerültek elő.

A leletanyag zöme a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának (DVK) az úgynevezett Zseliz-csoportjához köthető, bár előfordulnak olyan leletek is, amelyek korábban keletkezhettek. Mindössze néhány kis-, kerek oszloplyuk utal az ebből a korból jól ismert favázas házak lehetséges elhelyezkedésére – írták.

Fotó: regeszet.aquincum.hu / BTM-Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

Azt, hogy milyen építmények állhattak ott, a régészek egyelőre még nem tudják biztosan, de a közeljövőben lesz még néhány építkezés a környéken és azok előtt is megelőző feltárásokat végezhetnek majd. A kutatási eredményekből annyi azonban már most látszik, hogy a neolit lelőhely jóval nagyobb, mint ahogy korábban becsülték, valamint római- és avar/árpád kori érintettséget is kimutattak a lelőhelyen.

A régészek szerint vélhetően a terület jó vízellátottsága miatt telepedhettek meg itt az emberek a kőkorban. A jelenleg is csordogáló Spanyolréti-pataktól északkeletre sikerült egy mára már feltöltődött patakmedret is azonosítaniuk a feltárás alatt. Itt később a római korban egy árkot is ástak.

A római kor utáni időkből jelenleg csak egy részben feltárt avar-, vagy árpád kori veremházat azonosítottak, vagyis lehet, hogy akkor már kevésbé volt lakott ez a terület.

(Via regeszet.aquincum.hu)