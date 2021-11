Drasztikusan romló járványadatok, több mint nyolcezer új fertőzött

Szerdára 8434 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 98 koronavírusos beteg. Kórházban 4830 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. A szerda reggeli adatok szerint:

A beoltottak száma 5 981 915 fő, közülük 5 760 912 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 431 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Ma reggelre 8434 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 923 020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 619 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 81 3376 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 78 025 főre emelkedett.

Kórházban 4830 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban 4588 új fertőzöttet regisztráltak, hétfőről keddre meghalt 123 koronavírusos beteg. Sokan voltak kórházban is, míg az összesített, hétvégi adatok szerint 3980 beteg szorult kórházi ellátásra, addig tegnapra 4522 ember került valamelyik egészségügyi intézménybe.

Mint arról korábban beszámoltunk, a negyedik hullám felfutása miatt ismét egyre több helyen kell átszervezni a munkát, többek közt az egészségügyben is változásokra kell számítani. Ahogy írtuk, a halasztható műtéteket ismét elnapolhatják, és a megyei ellátásokat is átszervezhetik.

A fokozódó járványügyi helyzetben Kásler Miklós tárcavezető november 4-én elrendelte: az ország minden alkalmas intézményének fogadnia kell a koronavírus-fertőzötteket. A rendelet értelmében a könnyű és középsúlyos betegeket a városi kórházak látják el, a súlyos állapotúakat az elsődlegesen kijelölt ellátócentrumokba kell továbbküldeni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében Kásler Miklós úgy fogalmazott: a járvány negyedik hullámának felszálló ágában vagyunk, a beoltatlanok különösen veszélyben vannak.

Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi rádióinterjúban is: kiemelte, hogy a sikeres tavaszi oltási hadjáratban a vírus brit alfaját sikerült megfékezni, de megjelent egy újabb variáns, a delta, amely jelenleg végigszáguld Magyarországon, agresszíven, gyorsan terjed, sokkal fertőzőbb.

Aki nincs beoltva, azt megtalálja a vírus, és kórházba kerül, akár lélegeztetőgépre is kerülhet, de még rosszabb is lehet a sorsa

– fogalmazott a miniszterelnök, aki mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát.