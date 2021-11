A Fidesz-frakcióban mindenkitől elvárják, hogy oltassa be magát. Gulyás Gergely úgy tudja, hogy mindenki be is van oltva. Az Országgyűlés viszont sajátos alkotmányos helyzetben lévő intézmény, ha egy oltásellenes párt bekerül, nem biztos, hogy alkotmányos keretek között lehet kötelezni őket az oltakozásra. A képviselők főnökei a választópolgárok. Minden miniszter be van oltva.