A rezsiárakról is tárgyalt a kormány. A miniszter kifejtette, hogy Európában az energiaügyek rosszul állnak, energiaválság van, a földgáz ára az európai piacokon egy év alatt 400 százalékkal nőtt átlagosan, ez a villamos energia árát is felfelé tolta. Magyarországon kívül minden európai országban emelkedett a rezsi ára. Magyarország továbbra is elkötelezett abban, hogy a fogyasztók részére fenntartja a rezsicsökkentett árakat, károsnak tartják az olyan baloldali nyilatkozatokat, hogy a rezsicsökkentés nem fenntartható.