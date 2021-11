Szeretnének új terminált építeni, a repteret általánosságban is szeretnék fejleszteni a bevezető úttal együtt és lehetővé tennék a ferihegyi repülőtér elérhetőségét vasúttal is. A reptér tulajdonlásáról az a véleményük, hogy fontosságát tekintve túlmutat a gazdasági aspektusokon, nemzetbiztonsági, országimázs és turisztikai kérdés is.