Példátlan kormányzati lépés, terítéken a Pegasus, trónfosztás a Netflixen

November 15-ig valószínűleg sokan kivárnak a tankolással, a koronavírusból felépült Gulyás Gergely ugyanis a benzinár befagyasztásával tért vissza a kormányinfóra. Stummer Jánost a Pegasus-botrányról faggattuk, és bemutattuk, mit néz most mindenki a Squid Game után. Ezek voltak az Index hírei csütörtökön.

A Kormányinfón megtudtuk, hogy az emelkedő árak miatt 480 forintos literenkénti felső határral november 15-től legalább három hónapra rögzítik a 95-ös oktánszámú benzin és a gázolaj árát. Olajipari szakemberek emlékezete szerint még a rendszerváltás előtt, a hatósági áras rendszerben sem volt ilyenre példa. Részletek itt!

Az Index Kibeszélő műsorának legújabb adásában arról kérdeztük Stummer Jánost, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnökét, hogy mi köze lehet a kormánynak a Pegasus kémszoftver megrendeléséhez és használatához. Nézze meg a videónkat!

Egyes emberek immunrendszere képes olyan gyorsan elbánni a koronavírussal, hogy már a fertőzés legkorábbi szakaszában elpusztítják azt, hiába betegedett meg mindenki a környezetükben. Egy új kutatás magyarázatot talált arra, miért lehetséges ez.

Az Alkotmánybíróság a héten kezdte tárgyalni azt a bírói indítványt, amely a hatályos drogszabályozás alkotmányosságát kérdőjelezi meg, részben azért, mert az új drogok megjelenésével nem tud lépést tartani a szabályozás. A Fővárosi Törvényszék büntetőbírójának indítványa újra feladja a leckét a taláros testületnek. Bővebben itt!

Megtörtént a trónfosztás, Magyarországon és még 37 országban a héten nem a Squid Game volt a legnézettebb sorozat. megnéztük, mi ez a nagy felhajtás az Arcane című sorozat körül. Olvassa el kritikánkat!

NAPI.HU: A gyerekesek az idei nyugdíjcélú befizetéseik után nem sok szja-t tudnak visszaigényelni, a biztosítóknál a szokásossal ellentétben alig van most akció. A pénztárak viszont most is próbálják ösztönözni a tagokat, hogy fizessenek extra tagdíjat az év végén. A tudnivalókat a Napi.hu gyűjtötte össze.

DÍVÁNY: Meglepő, de a sokszor előhívott emlékek könnyebben fakulhatnak. A részletek elvesznek, a lényegi tartalom lesz az, amit sokáig magaddal hordozhatsz emlékeid között. Ez magyarázhatja a tanúk változó vallomásait, amikor sok interjún kell elmondaniuk, mi történt. Bővebben a Dívány cikkében olvashat a témáról.

FEMINA: A történelem sötét fejezeteihez tartozik a boszorkányüldözés, amelynek egyik legkirívóbb esete 1697-ben történt Skóciában. Hét embert végeztek ki, valójában egy pohár tej miatt. Részletek a Femina cikkében!