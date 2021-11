Már idén megkezdődhet az 5–11 évesek oltása

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) akár már idén jóváhagyhatja az 5–11 éves korosztály beoltását a Pfizer-vakcinákkal. Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint az oltás elfogadását már kérvényezték, a döntés pedig év végére várható − írja a Magyar Nemzet.

A szakemberek szerint a járvány miatt egyre több fiatal és gyerek betegszik meg Európában és Magyarországon is. Zacher Gábor sürgősségi orvos, a hatvani kórház főorvosa szerint amint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezi a 12 év alatti gyerekek oltását, Magyarországon is be kell vezetni.

Zacher Gábor október végén azt is elmondta, hogy egyre gyakrabban fordul elő, hogy gyerekek kerülnek kórházba a fertőzés miatt. A szakember október végén vett részt egy tudományos bizottság ülésén, amely az eddigi vizsgálatokat elemezte a Pfizer-vakcinával kapcsolatban. Azt az eredményt közölték, hogy az 5–11 éves korosztályban is be kell vezetni az oltásokat, csökkentett dózisban.

Hasonló álláspontot képvisel Gárdos László, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke. Meglátása szerint a csecsemőket is oltani kellene, a járvány felszámolása csak így kerülhető el. A szakember kiemelte, hogy a gyerekek másfél éves korig több mint tízféle oltást kapnak, ezeknek minimális a mellékhatása, az egészségi nyereség viszont hatalmas. Egy gyermekorvosnak nem kérdés, hogy egy betegséget akkor lehet legyőzni, ha a populáció teljes egésze vagy nagyon nagy része be van oltva − tette hozzá.

Magyarországon a 12 év felettiek oltása még júniusban elkezdődött. Bense Tamás gyermekorvos az Indexnek elmondta, hogy a gyerekeknél nagyon jól működik az oltás, náluk sokkal több ellenanyag termelődik, mint például a 60 év felettieknél. Ettől függetlenül lassan halad az oltás ebben a korosztályban.

A gyerekek koronavírus elleni oltása miatt sokkal megosztóbbak a vélemények, mint a felnőtt lakosság oltásával kapcsolatban. Sok országban ugyanis már három éves kortól lehet oltani a gyerekeket a vírus ellen, míg vannak olyan országok is, ahol a 18 év alattiak oltása is csak most kezdődött. Világszerte a következőképpen áll a gyerekek oltása:

Dánia és Spanyolország szinte minden 12 és 19 év közötti fiatalt beoltott már.

(Borítókép: Egy asszisztens beolt egy gyereket a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag a Comirnaty-vakcina második adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. október 16-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)