Zacher Gábor: 7-8 oltatlanra jut egy oltott beteg az intenzív osztályokon

Dobson Szabolcs már hosszú ideje követi a vakcinák engedélyeztetési folyamatát, illetve azok hatásosságára, mellékhatásaira vonatkozó kutatásokat. Az adásban szó esett arról, hogy

miként engedélyeztették a koronavírus-vakcinákat;

Hogy ki vállal felelősséget a súlyos mellékhatásokért;

Hogy milyen oltást érdemes beadni harmadik oltásként;

Hogy érdemes-e beoltatni a gyermekeket;

És hogy mi a helyzet, ha valakinek kevés az ellenanyaga, segíthet-e egy negyedik oltás.

Dobson Szabolcs az oltóanyagok kifejlesztéséről és engedélyezéséről elmondta: azok a technológiák (mRNS, vírusvektor-vakcina, elölt vírus), amelyek alapján az oltóanyagokat készítették, már korábban is léteztek. Európában az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) kell jóváhagyást adnia a vakcinákhoz, és fontos leszögezni, hogy ők azért is „csak” ügynökség, mert önmagukban nem adhatnak engedélyt a vakcinára, csak javasolhatják az engedélyeztetést az Európai Bizottságnak.

Az oltóanyagok engedélyeztetése több modulra van osztva (kémiai vizsgálatok, klinikai tesztek stb.), az ezekre vonatkozó, több ezer oldalas dokumentumok adatait kell összegeznie a gyógyszerhatóságoknak. Mindemellett pedig ki kell adniuk az alkalmazásra vonatkozó előírást is. Dobson Szabolcs hangsúlyozta, hogy ezek jogi dokumentumok, ezeknek a betartása kötelező, de ezt még az orvosok sem mindig tudják. Hozzátette, hogy

a covid-vakcinák valamelyest megrengették a törzskönyvezési rendszert, mivel több helyen is eltértek a korábban alkalmazott előírásoktól.

Kifejtette továbbá, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott engedély még önmagában kevés. Zacher Gábor mindezt úgy összegezte, hogy a vakcinák komoly vizsgálaton esnek át és komoly adminisztrációs feltételeknek kell megfelelniük.

Senki ne gondolja, hogy ezt csak úgy kidobták

– fogalmazott Zacher Gábor.

Arról, hogy ki tartozik felelősséggel akkor, ha egyértelműen valamilyen elváltozást okozott a vakcina, Dobson Szabolcs azt mondta: ha az uniós gyógyszerügynökség engedélyezi az alkalmazást, az még nem jár forgalomba hozatali engedéllyel, de

Az uniós jog alapján ez esetben a felelősség a gyártóé.

A keleti vakcináknál azonban volt egy kisebb csavar ebben Magyarországon. Ugyanis ezek nem uniós engedély, hanem közegészségügyi vészhelyzeti engedélyezés alapján kerültek forgalomba. Ebben az esetben pedig az államnak kell felelősséget vállalnia – mondta Dobson Szabolcs.

Zacher Gábor felvetette a harmadik oltás kérdését is, amelyre Dobson Szabolcs kifejtette, hogy több államban is kísérleteztek „mix & match” oltással, vagyis azzal, hogy eltérő harmadik oltást adnak be – ezt nevezik heterológ oltásnak is. Ezek jó eredményt mutattak, de ugyanez elmondható a homológ oltásokra, vagyis azokra az esetekre, amikor ugyanazt a vakcinát adták be. Dobson Szabolcs úgy véli,

Nincs egyelőre bizonyíték arra, hogy e két stratégia közül bármelyik jobb lenne a másiknál.

Magyarországon eddig a heterológ, eltérő oltást preferálták – tette hozzá, ahogyan azt is, hogy egyes államokban néhol módosítottak az alkalmazási javaslatokat a harmadik oltásra vonatkozóan. Németországban például nemrég eldöntötték, hogy a 30 éven aluliakat most már csak a Pfizerrel oltják.

Dobson Szabolcs arról is beszélt, hogy egyelőre még az adatok hiánya miatt nem lehet eldönteni, hogy miként teljesítenek az egyes vakcinák harmadik oltásként. Nemrég felmerült idehaza az a kérdés is, hogy „Szputnyikkal vagyok oltva, Janssen vakcinát kaphatok-e?”.

A gyógyszerész szerint ez a kérdés azért érdekes, mert elterjedt az a vélekedés, miszerint vektorvakcina (így a Janssen) esetén másfajta oltás érdemes beadni harmadikként (idehaza egyébként ezt koronavirus.gov.hu oldalán is ezt írták). Ehhez képest az első Janssen-oltás után Németországban, Ausztriában az idősebbeknél már a második Janssent is ajánlják, valamint Oroszországban a Szputnyikot is beadják harmadik oltásként az első kettő után, és úgy tűnik, hogy működik – mondta Dobson Szabolcs.

Oltassuk-e a gyermekeket?

A gyógyszerész arról is beszélt, hogy az oltások alkalmazását állandóan változtatják, finomhangolják a közegészségügyi hatóságok az újabb kutatási eredmények fényében. Ezen kívül folyamatosan terjesztik ki az oltások vészhelyzeti alkalmazását. Szlovákiában volt egy érdekes eset, ott ugyanis az 5–11 éves korosztályban úgy hagyták jóvá a gyermekek oltását a Pfizer-vakcinával, hogy erre az Európai Gyógyszerügynökség előtte nem adott engedélyt. Szerinte nem filozófiai, hanem járványügyi kérdés, hogy a gyermekeket be kell-e oltani. Igaz ugyan, hogy náluk enyhébbek a tünetek, de a járvány terjedésében az ő beoltottságuk is szerepet játszhat.

Merem remélni, hogy nálunk is, de máshol is ezek a járványügyi döntések matematikai modelleken alapulnak [...]. Meg kell bíznunk a saját hatóságunk döntésében

– mondta Dobson Szabolcs, kiemelve: a haszon-kockázat arány az eddigi vizsgálatok szerint a gyermekek körében is nagyon kedvező. Szívizom- és szívburokgyulladás ritka esetekben valóban előfordul, de ezek egyrészt a koronavírus-fertőzés után is kialakulhatnak az oltás nélkül. Másrészt az oltás utáni esetekben ezeknek a gyulladásoknak a lefolyása általában nagyon enyhe, ritkán jelentenek komoly egészségügyi problémát – fogalmazott a gyógyszerész.

A szakértő arról is beszélt, hogy a fentiek, valamint az AstraZeneca és Janssen oltóanyagai után jelentkező vérrögös esetek épp azt bizonyítják, hogy a mellékhatást figyelő rendszer működik. Dobson Szabolcs leszögezte,

A negatív hírek gyakran elindítanak egy pánikrohamot, de le kell szögezni, hogy ezek eddig mindig ritka esetek voltak.

Zacher Gábor arra is kíváncsi volt, hogy mit lehet kezdeni azokkal, akiknek nincs ellenanyag-rezisztenciájuk – akár még a harmadik oltás után sem.

Mi van mondjuk egy negyedik oltással? Mód és lehetőség van rá?

– tette fel a kérdést a toxikológus. Dobson Szabolcs szerint az arab országokban több helyen felmerült már a negyedik oltás kérdése is, elsősorban amiatt, hogy az Európai Unióban nem ismerték el az általuk beadott Sinopharm-oltásokat, ezért sokan be akartak adatni két Pfizer-vakcinát az utazáshoz. Végül azonban ott nem hagyták jóvá, hogy őket még kétszer beoltsák Pfizerrel, mivel erre nem voltak klinikai vizsgálatok és veszélyes lehet.

Dobson Szabolcs arról is beszélt, hogy az ellenanyagszinteknél nincs kifejezett ajánlás arra vonatkozóan, hogy milyen érték alatt kell egyértelműen ismét beoltatnia a pácienst. Ezért felelőtlenség lenne azt mondani, hogy valaki csak az ellenanyagszint miatt adasson vagy ne adasson be még egy oltást.

Én nem látnék túlzott kockázatot egy negyedik oltásban személy szerint

– mondta a gyógyszerész, hozzátéve: az adatok bizonyítják, hogy a harmadik oltásnál sem nőtt a nemkívánatos hatások kockázata. Jó lenne, ha lennének nemzeti ajánlások azért, hogy az egyes orvosok válláról levegyék a felelősséget – mondta.

Zacher Gábor szerint valóban be lehet kerülni kórházba két vagy három oltás után is, de ennek a valószínűsége nagyon alacsony.

A saját klinikai tapasztalatink alapján általában 7-8 oltatlanra jut egy oltott beteg az intenzív osztályokon

– tette hozzá a toxikológus.

A beszélgetésben végezetül szó esett a Novavax vakcinájáról is. Dobson Szabolcs azt mondta: állítólag heteken belül megkaphatja az engedélyt ez a vakcina is, de ezt a híresztelést azért nem érdemes készpénznek venni.

A teljes adás itt meghallgató:

(Borítókép: Zacher Gábor. Fotó: Kaszás Tamás / Index)