A Covid-ellátást biztosító kórházak ágyszámának összesen húsz százalékát kell megyénként felszabadítani, és ha ezen felül még van kapacitásuk az intézményeknek, továbbra is elvégezhetik a halasztható műtéteket. Ezen belül is az adott fővárosi régió vagy megye eldöntheti, hogy mely intézmények biztosítják ezt a 20 százalékot – mondta el az Inforádiónak Ficzere Andrea. A Kórházszövetség elnöke hozzátette: az elektív ellátás eddig is párhuzamosan történt, valamint zajlik jelenleg is.

Ficzere Andrea hangsúlyozta, nem egyszerű feladat a covidos és a nem covidos betegek egyidejű ellátása, de meg fogják oldani.

Mindenekelőtt ha el kell halasztani, azokat a műtéteket fogják elhalasztani, amelyeknél szükség van aneszteziológus orvos jelenlétére is. Például egy olyan szemészeti operációt nagy eséllyel ugyanúgy el fognak végezni, ahol nincs szükség aneszteziológus szakorvosra a műtőben – részletezte a Kórházszövetség elnöke.

Az továbbra is fontos cél, hogy a daganatos megbetegedéssel küzdők ne maradjanak ellátatlanul. Akik köztük sürgősségi ellátást igényelnek, őket az adott egészségügyi intézmény kapacitásaitól függően a lehető leghamarabb, a Covid-ellátástól függetlenül tudják meggyógyítani.

Az Inforádiónak az Országos Kórházi Főigazgatóság is megerősítette, hogy a Covid-ellátás alól nem mentesített kórházak ágyszámának húsz százalékát kell szabaddá tenni a koronavírusos betegek ellátására.

Időközben a Magyar Hang birtokába került egy Kásler Miklós jegyezte november 10-i keltezésű utasítás, amely a kórházi kapacitás felszabadítását rendeli el a koronavírusos betegek számára. Az emberi erőforrások miniszterének kérése alapján országszerte az államilag finanszírozott 60 465 kórházi ágyak húsz százalékát, 12 093 ágyat kell biztosítani súlyos koronavírusos betegek számára. Ezek tíz százalékának az intenzív osztályokon kell fogadniuk a covidos betegeket.

Leállnak szűrővizsgálatok

Kásler Miklós utasításából kiderül, hogy november 15-től a koronavírusos betegeket országszerte 30 kórház fogadja, amelyből hét Budapesten található, valamint újranyílik a kiskunhalasi mobil járványkórház is.

A miniszteri utasítás annyiban egészíti ki a Ficzere Andrea által elmondottakat, hogy az elektív, azaz halasztható, illetve előre ütemezett egészségügyi beavatkozások egy részének leállítása mellett ismét szünetelnek a szűrővizsgálatok is. Kapacitáshiány esetén ezúttal is várható az egészségügyi dolgozók átvezénylése.

(Borítókép: Kelemen Zoltán Gergely / MTI)