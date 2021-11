Kötelező lesz a maszk viselése a kormányablakokban

Hétfőtől valamennyi kormányablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton mindenkinek - ügyfeleknek és ügyintézőknek is - kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Az intézkedés célja az emberek egészségének megóvása, a koronavírus terjedésének csökkentése - áll a Miniszterelnökség közleményében.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, hogy általánosan Magyarországon továbbra sem kíván a kabinet kötelező oltást elrendelni, de lehetőséget adott a munkáltatók számára, hogy erről döntsenek.



Korábban a kormány arról döntött, hogy november 22-től oltási akcióhetet indít, amelynek keretében 101 oltóponton előzetes bejelentkezés nélkül is bárki oltást kaphat, akár az elsőt, a másodikat és a harmadikat is. Különösen fontos, hogy a harmadik oltások száma szintén radikálisan növekedjen, főként az idősebb, legyengültebb immunrendszerű páciensek esetében, de a fiataloknak is javasolt a harmadszori oltás.

A Miniszterelnökség vezetője

különösen fontosnak nevezte, hogy az állami munkatársak, akik sokakkal tartanak kapcsolatot, oltassák be magukat,

ezért teszik kötelezővé például a Miniszterelnökség alá tartozó területi közigazgatásban, hogy akik a kormányablakokban, ügyfélszolgálatnál teljesítenek szolgálatot, december 15-ig, akik közvetlenül nem találkoznak naponta sok emberrel, nekik január 31-ig kötelező legyen az első oltás felvétele.

Gulyás Gergely azt is hozzátette: a mostani adatok alapján nem lehet pontosan megmondani, mikor következik be a negyedik hullám csúcsa, de az biztos, hogy minél többen oltatják be magukat és veszik fel a harmadik oltást, annál gyorsabban „leszünk túl a negyedik hullámon”.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)