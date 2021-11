Lejáratta a kormányellenes tüntetőket, fizetnie kell a TV2-nek

2018 decemberében több tüntetés is volt a rabszolgatörvény néven elhíresült törvénymódosítás elfogadása után. A TV2 december 17-i tudósításában azt állította, hogy a tüntetők „rombolást és pusztítást szerveztek békés tüntetés helyett”. A riportban bemutatott aktivisták – akik az anyagban meg sem szólaltak – a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével pereltek, ami most zárult le másodfokon, írja a Media1 a TASZ közleményére hivatkozva.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a tüntetésről beszámoló TV2 szándékosan megszegte a kiegyensúlyozott, ellenőrzött tényeken nyugvó, sokoldalú tájékoztatás elveit. A 888.hu és az Origo nem nyújtott be érdemi ellenkérelmet, így velük szemben az aktivisták már első fokon megnyerték a pert. A TV2 viszont fellebbezett, és most a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is megállapította a jogsértést.