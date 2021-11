Márki-Zay Péter felesége rettegésben dolgozott szülésznőként

Nagyinterjút adott a Magyar Hangnak Márki-Zayné Vincze Felícia, az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének felesége. A beszélgetésnek az adott különleges apropót, hogy Márki-Zay Péter még októberben beszélt arról, hogy felesége jelenleg asztalosnak tanul, mert fel kellett adnia szülésznői hivatását az őket ért állandó támadások miatt.

Vincze Felícia a lapnak most ő maga mesélte el, hogy felnőttképzés keretein belül jár szakmunkásképző iskolába, és ha minden jól megy, jövőre végez. Az asztalosságot nagyon szép alkotó szakmának tartja, ami azért is tetszik neki, mert sosem akart egész nap íróasztal mellett ülni. Attól a jelenlegi szakmunkáshiány közepette nem fél, hogy asztalosként ne lenne munkája.

A politikai támadások összekovácsolták a családot

A család élete Vincze Felícia szerint már akkor nagyot változott, mikor férje elindult a hódmezővásárhelyi polgármesteri választáson. A mérleg egyfelől pozitív, mert a számtalan őket ért támadás összekovácsolta a családot. A gyerekek is kifejezetten jól kezelik a helyzettel járó nehézségeket, akárcsak azt, hogy édesapjuk időközben a hazai közélet meghatározó szereplője lett.

Maga Vincze Felícia is minden erejével támogatja férje politikai ambícióit, például amikor idén tavasszal a miniszterelnök-jelölti kampány keretében országjárásra indultak, amikor csak tudott, követte férjét, és segített neki.

Azt nem tudja, hogy a választásokig várható egyre durvább támadásokra fel vannak-e készülve, erre mindig azt mondja a férjének, valamint hét gyermeküknek, hogy imádság, hit és alázat, egyébként mennek előre, mást úgysem tehetnek.

Az eredetileg fizikus végzettségű hétgyermekes édesanya a kormány családpolitikájáról azt gondolja, nagyban támogatja az övékhez hasonló középosztálybeli családokat, például e nélkül ők sem tudtak volna új autót venni. Ugyanakkor Márki-Zayné Vincze Felícia úgy gondolja, ez nem segítség annak, akinek kevés a jövedelme.

A négygyermekes anyák adómentességét is ellentmondásosnak tartja, mert mint mondja, akinek sok gyermeke van, nagyon ritkán tud visszamenni dolgozni, amíg kicsik a gyerekek. Később pedig az a probléma, hogy ötvenévesen nehéz munkát találni, új karriert elkezdeni, különösen az értelmiségi szakmákban.

Akit a rendszer mint szülésznőt kivégzett

Vincze Felícia az interjúban kijelentette, hogy hódmezővásárhelyi születésotthonukat végül a politika miatt zárták be.

Amikor kiköltöztek Kanadába, mint mondja, eredetileg nem is az otthonszüléssel került kapcsolatba, hanem egy, a hazaitól teljesen eltérő szülésznői ellátással. A kanadai rendszer ezért ragadta magával, mert ott az alacsony kockázatú kismamáknak a szülésznők teljes gondozást adnak, a szülész, nőgyógyász orvost be sem vonják a folyamatba. Ezt az eljárásrendet ő maga is meg akarta tanulni, hogy Magyarországon is meghonosíthassa.

Végül azért költöztek az Egyesült Államokba, hogy elvégezze a Midwives College of Utah kilencszemeszteres képzését. Ezt követően állítása szerint összesen körülbelül ötszáz szülésnél volt jelen.

Ameddig Péter nem indult polgármesternek, addig nem volt semmi gond. Utána mindenbe belekötöttek a különböző hivatalok – ami korábban jó volt, az hirtelen nem. Abszurd dolgokat kértek számon, feljelentések történtek, mindent kitaláltak. Nem lehet rettegésben dolgozni, a kismamák nem ezt érdemlik, így be kellett zárni a praxisomat. Borzasztó nehéz döntés volt, legalább két évbe telt, mire el tudtam engedni lélekben is

– mondta el Vincze Felícia, aki arról is beszélt, hogy a sajtó ellene intézett támadásait végtelenül aljasnak tartja, ami szintén okozott számára nehéz hónapokat.

Tudom, hogy igazából nem engem támadtak, hanem azt, amit Péter képvisel és amiért küzd. Ennek ellenére lelkileg annyira megviselt, hogy soha többé nem tudok már odaállni egy szülés mellé. A kártérítés semmit sem jelent – ez a rendszer engem mint szülésznőt teljesen kivégzett

– tette hozzá Márki-Zay Péter felesége, utalva arra, hogyan viszonyul ahhoz, hogy egymás után nyerik a pereket és ezzel együtt a kártérítéseket a lejáratócikkek miatt.

(Borítókép: Márki-Zayné Vincze Felícia gyermekei mellett Márki-Zay Péter sajtótájékoztatóján 2021. október 17-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)