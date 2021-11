Torlódnak az utak

Két személyautó ütközött össze a 44-es főúton Kecskemét határában, a 10-es kilométernél. Emiatt a fél útpályát lezárták – közölte az Útinform.

Az M1-es autópálya csomópontjában Győr határában a 81-es főúton a 77-es kilométernél egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a forgalmat rendőrök irányítják. A főúton és az autópálya csomópontjában is torlódásra kell készülni.

Sopron és az országhatár között három személyautó ütközött össze a 84-es főúton, itt a 125-ös kilométernél irányítják rendőrök a forgalmat.

A Budapest környéki utakon is élénk a forgalom, a 10-es főúton csak lassan lehet haladni a solymári körfogalomtól, ahogy a 11-es főúton Szentendrétől befelé és 31-es főútin Mendénél is. A közlekedést ezen a szakaszon a reggeli ködképződés is nehezíti.

A főváros felé vezető oldalon az M3-as autópályán telítettek a sávok az M0-s autóúti csomóponttól befelé.

Lajosmizse és Örkény között dolgoznak a műszaki átjáróban az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, ezért a belső sávot szakaszosan zárják le reggel fél nyolctól délután háromig.