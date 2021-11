Kapukon át lesz a beléptetés a Vörösmarty térre, a külföldieket is ellenőrzik

A tavalyi évvel ellentétben idén a legtöbb fővárosi és vidéki karácsonyi vásárt megrendezik, de a legtöbb helyen csak szigorú járványügyi korlátozások mellett vehetünk rész a rendezvényen, védettségi igazolvány vagy negatív koronavírusteszt birtokában. Sok helyen ajánlott a maszk és a védőtávolság betartása is, írta meg a Pénzcentrum.

Az egyik legnagyobb téli rendezvényt, a Vörösmarty téri Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárt is megrendezik, azonban ennek látogatása a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően védettségi igazolványhoz vagy egyéb járványügyi dokumentumok meglétéhez kötött,

A vásárt kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.

A látogatókat több kapun engedik be a szervezők, védettséget igazoló dokumentum és személyazonosító igazolvány megtekintése mellett. Oltás hiányában azokat is beengedik, akik igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, akiknek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben, az EESZT-ben legalább egy pozitív eredményű PCR-tesztjük vagy antigéngyorstesztjük van nyilvántartva, vagy az utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesésüket. Nemcsak a magyarokat, de a külföldieket is ellenőrzik, nekik nemzetközi igazolást vagy negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk.

A vendéglátó egységeknél készpénzmentes lesz a vásárlás,

hogy ezzel is csökkenjen a járványügyi kockázat. A szervező a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően előírhatja a vásár területén egy időben tartózkodó látogatók létszámát. A létszám elérésének pillanatában megtagadhatja a további látogatók belépését mindaddig, ameddig a területen tartózkodók létszáma nem csökken. A szájmaszk használata a Vörösmarty téren nem kötelező, azonban erősen ajánlott.

Idén újra ünnepelhetjük az adventet a Bazilikánál is: 2021. november 19-től Budapesten a Szent István téren a rendezvényt a hagyományos formájában rendezik meg, és egészen január 1-ig várják az érdeklődőket.

A hagyományos Bosnyák téri Zuglói Adventi Vásárt idén nem tartják meg, ehelyett csak egy kisebb, egynapos, pontosabban kétórás programot szerveznek az első adventi vasárnapon.

A stabil járványhelyzetre tekintettel idén várhatóan nem marad el a karácsonyi szezon Bécsben sem. Magyarországról oltottak, gyógyultak és 72 óránál nem régebbi negatív PCR- és 48 óránál nem régebbi negatív antigénteszt birtokosai utazhatnak be. Az igazolásoknak német vagy angol nyelvűeknek kell lenniük. Az oltást uniós oltási igazolvánnyal vagy appal lehet igazolni, a magyar védettségi igazolványt nem fogadják el. Azok, akik a Pfizer-, Astra Zeneca-, Johnson and Johnson-, Moderna-, Sinopharm-, Sinovac-, Covishield-vakcinák valamelyikével vannak oltva, és ezt bizonyítani tudják, beléphetnek az országba.