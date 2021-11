Húszágyanként egy szakorvos és öt ápoló dolgozik majd a koronavírus-intenzív osztályokon

A fokozódó járványhelyzet és az egészségügy jelentős leterheltsége miatt a héten kapacitásátcsoportosítást hajtottak végre, az Index ennek részleteit bemutató cikkében megírta: a Covid-ellátást biztosító kórházak ágyszámának összesen húsz százalékát kell megyénként felszabadítani, és ha ezenfelül még van kapacitásuk az intézményeknek, továbbra is elvégezhetik a halasztható műtéteket. Ezen belül is az adott fővárosi régió vagy megye eldöntheti, hogy mely intézmények biztosítják ezt a 20 százalékot. A Kórházszövetség elnöke is nagy kihívásnak tekinti az előttünk álló helyzetet, vagyis a koronavírusos és nem koronavírusos betegek egyidejű ellátását, de mint fogalmazott, meg fogják oldani. Nagyjából arról van szó, hogy ha halasztani kell, akkor azt azoknál a műtéteknél fogják megtenni, amelyeknél szükség van aneszteziológus orvos jelenlétére is. Például egy olyan szemészeti operációt nagy eséllyel ugyanúgy el fognak végezni, ahol nincs szükség aneszteziológus szakorvosra a műtőben – fogalmazott a napokban egy rádióinterjúban Ficzere Andrea.

A héten szellőztette meg a Magyar Hang Kásler Miklós jegyzetét, egy november 10-i keltezésű utasítást, amely a kórházi kapacitás felszabadítását rendeli el a koronavírusos betegek számára. Az emberi erőforrások miniszterének kérése alapján országszerte az államilag finanszírozott 60 465 kórházi ágy húsz százalékát, 12 093 ágyat kell biztosítani súlyos koronavírusos betegek számára. Ezek tíz százalékának az intenzív osztályokon kell fogadniuk a covidos betegeket. Kásler Miklós utasításából kiderül az is, hogy november 15-től a koronavírusos betegeket országszerte 30 kórház fogadja, amelyből hét Budapesten található, valamint újranyílik a kiskunhalasi mobil járványkórház is.

A szombati Népszava szerint már meg is kapták az egészségügyi intézmények az ellátórendszer működésére vonatkozó legújabb miniszteri utasítást. A lap összefoglalva a bennefoglaltakat azt írja, az ilyen állapotú betegekkel napi szinten szükséges konzultálniuk a háziorvosoknak, ezalól kivétel a hétvége, amikor az orvos maga dönthet arról, hogy – a beteg állapotától függően – kell-e érdeklődnie a páciens hogylétéről. Abban nincsen változás, hogy az intézményekben az orvosok tájékoztassák a betegeket a vakcinák, így az oltás szükségességéről, a védettség megszerzésének lehetőségéről.

A dokumentumból – amelyet a Népszava idéz – a covidos betegek intenzív ellátásáról is fontos részletekre derült fény. Kásler miniszter rendelkezése alapján az intenzív részlegeken „veszélyhelyzetben, átlagosan húszágyas ellátóegység esetén az osztálynak a folyamatos ellátás biztosításához műszakonként legalább egy szakorvos, egy orvos és öt ápoló jelenlétét szükséges biztosítania”. Az utasításban benne foglaltatik egy forgatókönyv arra az esetre is, ha nincs elég szakember a betegek ellátására, „erről azonnal tájékoztatni kell a területi irányító intézményen keresztül az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy annak munkatársai intézkedjenek a szükséges átvezénylésekről”.

Pénteken jóval 8000 felett maradt az új fertőzöttek száma, meghalt 116 beteg, legközelebb hétfőn az összesített adatokat közli majd a kormány.

