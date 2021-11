Az 1470 küldött mellett a kongresszusra meghívtak hatszáz vendéget, többek között diplomatákat, tudósokat, művészeket és sportolókat. A küldöttek szavaznak a pártelnöki pozícióról, amire egyetlen jelölt van Orbán Viktor személyében.

Az előzetes tervek szerint a párt elnöke délután mond majd beszédet. 2019-ben alelnöknek választották Novák Katalint, Kubatov Gábort, Németh Szilárdot és Kósa Lajost.

A párt hagyományai szerint azonban miniszteri rangú politikus nem töltheti be hosszú ideig az alelnöki posztot, ezért Novák Katalin helyett most új alelnököt választanak. Erre a pozícióra Koncz Zsófia, a tavalyi szerencsi időközi választáson megválasztott országgyűlési képviselő, Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának uniós fejlesztésekért felelős államtitkára, Gál Kinga európai parlamenti képviselő, illetve Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is esélyes.

A kormány tagjai közül várhatóan beszédet mond majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Varga Mihály pénzügyminiszter, Varga Judit igazságügyi miniszter és Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter is.

Orbán Viktor miniszterelnök rövid videót osztott meg a kongresszus előtt a Facebook-oldalán.

Holnap újra együtt! Fidesz-kongresszus 2021

– írta a kormányfő.

(Borítókép: Fidesz-kongresszus 2019. szeptember 29-én. Fotó: Huszti István / Index)