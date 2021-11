Németh Szilárd felszólalásában arról beszélt, Orbán Viktor 2002-ben megmondta, a baloldal megemeli majd a rezsi árát, és jóslata beigazolódott, amikor 15-ször emelték a rezsiárakat. A gázét háromszorosára, a villanyét a duplájára.

A családok eladósodtak, a multik pedig extraprofithoz jutottak – mondta a Fidesz alelnöke, és hozzátette: 2010-re a magyarok fizettek a legtöbbet rezsire az unióban. A Fidesz viszont háromszor is – összesen 25 százalékkal – csökkentette a gáz árát, ami azóta sem emelkedett – tette hozzá.

A rezsicsökkentés nyolc éve töretlenül működik – mondta Németh Szilárd. Ha a kormány a baloldalra hallgatva a piaci árat alkalmazná, ma minden család 32 ezer forinttal fizetne többet az energiáért – tette hozzá a politikus, aki arra is emlékeztetett, hogy a gáztározókat és az erőműveket is visszavásárolta a kormány, ezért várhatjuk most is nyugodtan a telet.