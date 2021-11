Azért léptünk be az Európai Unióba, mert integrációt ajánlottak, jó ajánlatnak tűnt, ők is, mi is nyerhetünk rajta - folytatta a kormányfő. Az integráció azt jelenti, hogy együtt csinálunk dolgokat, de abban állapodtunk meg, hogy csak bizonyos számú feladatkört csinálnak együtt, minden más nemzeti hatáskör marad.

„Szó sem volt arról, hogy a brüsszeli buborékban őshonos új faj tagjai” elveszik a jogainkat, ezért nem szabad passzívan elfogadni minden tervet, szó sem volt arról, hogy kultúránk, hagyományaink egy részét fel kell adnunk – mondta a kormányfő.

Mi itt nem fogunk megfagyni télen, ők ott meg szülhetnek férfiként, kinek mit intézett a kormánya.

Orbán Viktor kifejtette, hogy a múltban főként keletről fenyegették ezt a térséget, de ez nyugat-nyugat konfliktus. Leszögezte, hogy nem adjuk fel a határvédelem jogát, és ragaszkodnak ahhoz is, hogy a házassághoz egy férfi és egy nő kell, az apa férfi, az anya nő, a gyermekeket hagyják békén.

Kiemelte, hogy az igazságszolgáltatás, a médiaszabályozás, az iskolák, az oktatás mind nemzeti hatáskör, szuverének akarunk lenni, nem akarjuk magunkat integráció helyett egyesült európai államokban találni.

Integráció igen, egyesülés nem.

Orbán Viktor úgy véli, az EU, ahogy most kinéz, el van rontva, az a cél, hogy változást érjenek el, de

eszünk ágában sincs kilépni, ilyen könnyen nem lehet tőlünk megszabadulni. Meg kell állítanunk a lopakodó egyesítést.

Európa után a világról beszélt Orbán Viktor és hangsúlyozta: azok, akik nem a saját nemzetükkel, hanem a nyugattal azonosították magukat, most bajban vannak, de Magyarország nem követte el ezt a hibát, mindig magyarnak tekintettük magunkat.

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha az EU visszafogná a kereskedelmi kapcsolatait Kínával, de Orbán szerint ez óriási üzlet mindenkinek, az Egyesült Államok tavaly többet kereskedett Kínával, mint az EU-val, „vagyis azt kérik tőlünk, hogy mondjunk le arról az üzleti lehetőségről, amit kihasználnak”, erre nemet mondanak, helyette a legjobb kereskedelmi-gazdasági kapcsolatokat kell kiépíteni Ázsiával, Kínával.

Ha mindenki ezt csinálja, akkor miért éppen minket macerálnak? – tette fel a kérdést, azzal válaszolva, hogy mi buktatjuk le Európa képmutatását.

Az idegen érdekeket a magyarokkal szemben gátlástalanul kiszolgáló baloldali követelésekre azt válaszoljuk, hogy mi magyarok vagyunk és nem hülyék.

Orbán Viktor úgy látja, a magyaroknak a jövőben nem lesz elég csak nyugaton, keleten is boldogulni kell, ezért minden iskola, általános közép és felsőfokú, amely felkészíti erre a gyermekeinket támogatandó.

A választásról elmondta: a magyar politikának van egy sajátossága, időről időre természetes módon létrejön egy nagy párt, amely nem csak valamely elv, ideológia képviseletét hanem az egész nemzet szolgálatát tűzi zászlajára. A szabad Magyarországon felemelkedő nagy pártok hosszú évtizedekre rendezkednek be, így volt ez a Tisza-párttal, a Bethlen-párttal és ilyen lett volna a második világháború után a kisgazdapárt is, ha a szovjetek időben hazamennek – sorolta, hozzátéve: szép dolog az ideológia, a rendezőelvek, de a nap végén egyetlen megkerülhetetlen erő, hatalmi tényező van, ez a magyar nép.

Amelyik párt megérti, hogy ne vezérlő eszméket, hanem a népet szolgálja és hajlandó is eszerint cselekedni, az maga is megkerülhetetlen erővé válik, ezek vagyunk ma mi.

A posztkommunistáknak, liberálisoknak is megvolt az esélyük, volt kétharmaduk is, 2002 és 2010 között is kaptak felhatalmazást, nem tudtak élni a lehetőséggel, a Fidesz tudott. Erős, egységes párt, komoly vízió, lelkesedés, szenvedély, tenni akarók hada – mondta a kormányfő.