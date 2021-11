A bizalmatok önmagában nem lett volna elegendő, engedélyt is kellett kapnom – kezdte Orbán Viktor, az újraválasztott pártelnök, aki szerint „ha családos ember vagy, nem dönthetsz egyedül, mert a társadnak, ha nem is áll a rivaldafényben, éppoly nehéz, mint neked, de az is lehet, hogy nehezebb”.

Azért fogadhattam el a megtisztelő bizalmatokat, mert a feleségemtől megkaptam, megszereztem az engedélyt.

Ezután köszönetet mondott feleségének is: „mindig velem voltál, akkor is, amikor nem érdemeltem meg”.

Arról, hogy miért vállalta el, kifejtette: a következő nemzedék kipróbáltatott és bevált, Gulyás Gergelyék és Szijjártó Péterék nemzedéke, és itt vannak a fiatal női vezetők is, például „Kata és Judit a kormányban”. Ő azért vállalta mégis az elnökséget, mert úgy érzi, hogy a legjobb korban van, bár kicsit neki is gyanús, hogy eddig mindig így érezte.

Másodszor azért, mert úgy látom, hogy az első 33 év minden, ami eddig történt, csak bemelegítés volt. Sok mindent elértünk, oroszok ki, kommunisták el, csődből vissza, rezsi le, migránsok kívül, határon túliak egybe, szív fel.

Orbán Viktor szerint ez csak felkészülés volt az igazán nagy dolgokra, amelyekből nem szeretne kimaradni és az a legbiztosabb ha elől megy az ember.

Igaz, hogy itt a legsűrűbb a golyózápor, de cserébe innen látsz a legjobban.

A Fidesz hűséget, hitet és bizalmat jelent – szögezte le Orbán Viktor. A Fidesz hűséges Magyarországhoz és annak népéhez. Világrendek csaptak össze, birodalmak omlottak össze és emelkedtek fel, a hidegháborútól eljutottak a járványok és a népvándorlások korába, de „mi minden viszontagság közepette hűek maradtunk” egymáshoz, Magyarországhoz.