Varga Judit szerencsés embernek tartja magát, mert hálás feladat az övé, „mindennap munkatársaimmal képviselhetem hazánk ügyét a brüsszeli bürokratákkal szemben”.

A miniszternek az elmúlt időszakban voltak elkeseredett pillanatai, felsorolta: az uniós intézmények a legalapvetőbb jogelveket is felrúgják az ideológiai elvárások teljesítése érdekében; a hetes cikkelyes eljárást végtelen történetté alakítják hazug vádakkal; most már politikai megrendelés van arra, hogy a független magyar bíróságoknak kinek és milyen frekvenciát kellene odaítélni; már azon források visszavételével fenyegetőznek, amiket még ide sem adtak.

A lojális együttműködés elve üres frázis, nagy csalódás ez számomra.

Voltak olyan pillanatok is, amikor azt gondolta, feleslegesen vesztegetik az idejüket olyanok meggyőzésére, akiknek már rég megmondták az NGO-k, hogy mit kell írniuk Magyarországról. Az elmúlt időszakban viszont az történt, hogy a magyar embereknek igazuk lett a fontos dolgokban.

Nem kenyerünk a dicsekvés, de igazunk lett abban, hogy a pénzügyi válságban nem a bankokat, hanem az embereket támogattuk. Igazunk lett a rezsiharcban, most nem mi nézzük a katasztrófavédelem videóját, hogy mit kell tenni, ha lekapcsolják a villanyt. Igazunk lett a bevándorlásban is, számos ország másolja a lépéseinket.

Varga Judit szerint igazunk lesz abban is, hogy „megállítjuk az LMBTQ-lobbit az iskolák kerítésénél”. Érdemes volt-e küzdeni a liberális gőzhengerrel? – tette fel a kérdést, azzal válaszolva, hogy azért érdemes, mert kitartó és következetes politikával megváltoztathatják egész Európát is. A tárcavezető hangsúlyozta: önazonosan, hazánkhoz hűen is lehetünk együttműködő partnerei más európai nemzeteknek.