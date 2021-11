Gyógyszerkutatási konferencia kezdődött Budapesten

Áder János köztársasági elnök nyitóbeszédével nemzetközi gyógyszerkutatási konferencia kezdődött hétfőn Budapesten International Conference on Advances in Pharmaceutical Drug Development, Quality Control and Regulatory Sciences (DDRS 2021) címmel.

Magyarországnak komoly hagyománya és az értékes örökségéhez méltó jelene van a gyógyszerfejlesztés és a gyógyszergyártás területén

– hangsúlyozta Áder János, az esemény fővédnöke köszöntőjében, hozzátéve, hogy a magyar gyógyszeripar mind a mai napig a legerősebbek közé tartozik egész Európában.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora nyitóbeszédében azt mondta: a nemzetközi esemény, amelyen 45 ország képviselői vannak jelen, jó találkozási lehetőséget nyújt a gyógyszerkutatás, a gyógyszergyártás, valamint a szabályozás területéről érkező szakemberek számára.

Európa legjelentősebb gyógyszerkutatási konferenciáján 250 szakember vesz részt öt földrészről, akik egyebek mellett a gyógyszerfejlesztés, a minőség-ellenőrzés és a szabályozási kihívások kérdéseivel foglalkoznak

– mondta a nyitóeseményen Klebovich Imre, a DDRS 2021 Konferencia elnöke.

(Borítókép: Áder János köztársasági elnök beszédet mond az International Conference on Advances in Pharmaceutical Drug Development, Quality Control and Regulatory Sciences (DDRS 2021) címmel megrendezett nemzetközi gyógyszerkutatási konferencia megnyitóján a Margitsziget Ensana Termál Hotelben 2021. november 15-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)