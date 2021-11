Jó hír a bringásoknak, 310 új Bubi várja a budapestieket

Több mint 20 százalékkal nőtt a MOL Bubi kerékpárállománya az októberi bővítést követően, újabb lépésként további 310 vadonatúj bicikli használható Budapesten – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ.

Mivel a MOL Bubi sorra dönti a rekordokat tavaszi megújulása óta, maga a szolgáltatás pedig nemzetközi szinten is kiemelkedően teljesít, a BKK úgy döntött, hogy bővíti a flottát. Első lépésként október 1-től 50 biciklivel nőtt az állomány, a napokban pedig további 310 vadonatúj kétkerekű állt forgalomba. Az új biciklikkel már most is találkozhatnak a fővárosban közlekedők, akiknek a késő őszi idő sem vette el kedvét a biciklizéstől. Hogy jelentős igénybevétel mellett is fenntartható maradjon a szolgáltatási színvonal, november elején elkezdődött a MOL Bubi téli üzeme, melynek ideje alatt folyamatosan végzik a kerékpárok karbantartását.

Jelenleg összesen 1560 MOL Bubi kerékpár és 158 gyűjtőállomás érhető el városszerte, mindenki számára könnyen hozzáférhető, a közösségi közlekedéssel rugalmasan kombinálható szolgáltatást biztosítva.