Fürjes Balázs is elkapta a koronavírust

Pozitív PCR, szobafogság, maszk, elkülönülés, sok fertőtlenítés – írja Fürjes Balázs Facebook-oldalán, ahol hétfő este osztotta meg követőivel, hogy elkapta a koronavírust. A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára egy rövid videót is megosztott Karantén Híradó címmel.

Ez itt egy karantén híradó; szobafogság, mint gyerekkoromban. Nekem is lett egy pozitív PCR-tesztem, elkaptam a Covidot. Igyekszem vigyázni az enyimekre, teljes szobafogság, teljes elszeparáltság itt a lakásban. Sokat fertőtlenítek, maszkot hordok, ha kimegyek a szobából – ha már a maszkviselés és a három oltás sem volt elég ahhoz, hogy ne kapjam el a vírust. Ebből is látszik, hogy ez egy komoly dolog. Nekem még nincs tünetem, de hát az elején vagyok. Sokat gondolok azokra, akiknek nehéz a helyzetük, akik közepes, nehéz, egészen nehéz tünetekkel szenvednek most; a legjobbakat kívánom nekik. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak a családjukra, vegyék fel a harmadik oltást! Minden rosszban van valami jó, edzés helyett olvasás, egy kicsit több jut most a könyvekre