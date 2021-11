Szigorítanak az iskolák a járvány miatt, de egyelőre csak elvétve

Egyes iskolákban az órák alatt is kötelező, míg máshol a szünetekben sem muszáj felvenni a maszkot. Több helyen a szalagavatót megtartják, az egyéb rendezvényeket ugyanakkor elhalasztják. Az átoltottság a legtöbb helyen magas, az Emmi által közölt járványügyi adatok pedig egyelőre nem drámaiak, az iskolák 1 százalékában kellett intézkedni a vírus miatt. Körképünkből ennek ellenére az látszik, hogy az iskolák több helyen szigorú óvintézkedéseket vezettek be.

Jelenleg az óvodai csoportok kevesebb mint 2, az iskolai osztályok nagyjából 1 százalékát érintik tanügyi intézkedések – közölte az Indexszel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Bár ez az arány nagyon alacsony, az elmúlt hetekben több szakember és intézmény jelezte, hogy a gyerekek körében is egyre több a fertőzött.

A budapesti Szent Angéla Ferenczes Általános Iskola és Gimnáziumban például közvetlenül az őszi szünet után rögtön megérezték a negyedik hullám felfutását.

A tanév eddig összességében rendben zajlott, ám ahogy országosan, úgy az iskolában is több lett a fertőzött az utóbbi egy hétben, így intézkednünk kellett

– mondta lapunknak Szalai Gábor intézményvezető. Mint kiderült, ebben az iskolában a vírus öt osztályban is megjelent. Az eljárásrend szerint ilyen esetben csak azokat a diákokat kell hazaküldeni, akik még nem kaptak oltást. Mivel 12 év alatt még nem engedélyezték a vakcina felvételét, az alsóbb évfolyamokról három osztályt kompletten hazaküldtek, ott mindenki digitális oktatásban folytatja a következő napokban. Ezzel szemben a felsőbb évfolyamokon – ahol a többség már felvette a vakcinát – csak azok kerültek karanténba, akik még nem védettek.

Arra törekszünk, hogy a diákok ne keveredjenek, az osztályok együtt, egy helyen legyenek. A közös terekben, így például a folyosókon, illemhelyeken kötelező a maszkviselés, az órán pedig fakultatív. Szerencsére az átoltottság magas, körülbelül 80-90 százalékos. Ennek ellenére sajnos a gyerekek mellett két pedagógus is megbetegedett

– tette hozzá Szalai Gábor.

Ezzel szemben a szintén budapesti, Szent János Apostol Katolikus Iskola és Óvodában az őszi szünet és a járványhelyzet romlása eddig nem okozott különösebb változást. Az igazgatótól megtudtuk, hogy ebben a tanévben csupán egy alkalommal kellett egy fél osztályt hazaküldeni. Az átoltottság itt is magas, a hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamon a diákok 80 százaléka kapott már oltást, a 70 dolgozó közül pedig csupán hárman nem vették fel vakcinát.

„Nincs központi utasítás, így számos kérdésben saját hatáskörben dönthetünk. A közös terekben kötelező a maszkviselés, a tanteremben pedig az órát tartó pedagógus határozza meg, hogy azt viselni kell-e. A kicsiknél ezt természetesen kevésbé szorgalmazzák, de van olyan tanár, aki a nagyobbaktól elvárja” – mondta Käfer György igazgató.

Vidéken is eltérő szabályokat alkalmaznak

Összességében azt látjuk, hogy a középiskolákban jobb a helyzet, ott ugyanis a diákok egy jelentős százaléka védett

– erről már Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke beszélt lapunknak.

A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója kiemelte, hogy náluk a gyerekek háromnegyede be van oltva, és bár az elmúlt időszakban sok volt a hiányzó, az nem a koronavírusnak, hanem az egyéb őszi légúti megbetegedéseknek köszönhető.

„A kötelező maszkviselést mi egyelőre nem vezettük be, de ettől függetlenül sokan felveszik” – tette hozzá Horváth Péter.

Dr. Harnos István, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium igazgatója az Indexnek elmondta: bár a járványhelyzet országszerte romlik, náluk egyelőre nem ütötte fel a fejét a vírus számottevően.

„Mindez talán annak köszönhető, hogy a diákok és a pedagógusok közül is sokan be vannak oltva, valamint több szabályt is bevezettünk védekezésképpen. A közösségi terekben kötelező a maszkviselés, vagyis az osztálytermeket leszámítva azt mindenütt hordani kell. A diákok ezt szerencsére jól fogadták, sőt, néhányan közülük önszántukból az órák alatt is viselik” – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy emellett belépéskor testhőmérsékletet mérnek, a nyolcadikosok számára meghirdetett nyílt napot pedig elhalasztják.

Még ha kicsit rendhagyóan is, de ez a tanév eddig rendben zajlik, a diákok is örülnek a jelenléti oktatásnak. A digitális oktatásra ettől függetlenül fel vagyunk készülve, ha bevezetik, akkor tudomásul vesszük, és aszerint cselekszünk

– jegyezte meg az intézményvezető.

A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója, Aranyi Imre egyelőre nem vezetett be szigorú járványügyi intézkedéseket, így a maszkviselés sem kötelező, csupán ajánlott. Az igazgató bízik abban, hogy a diákok megértették a helyzet súlyosságát, és önszántukból is figyelnek a távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre, hiszen ezek az óvintézkedések már egyébként is a mindennapjaink részét képezik.

„Nálunk is magas az átoltottság, osztályonként körülbelül 3-4 fő nem élt a lehetőséggel, a pedagógusoknak pedig a 99 százaléka felvette a vakcinát. Egyelőre egy emberről tudok, aki megbetegedett, de ez is az őszi szünet ideje alatt történt, így nem adta át a többieknek a fertőzést. Tapasztalataink szerint a diákokra egyébként jó hatással van a közösség, szeretnek iskolába járni. A digitális oktatás elsőre jó bulinak tűnt, de összességében sokkal hatékonyabb az osztálytermi tanulás” – mondta Aranyi Imre. Az igazgató beszélt arról is, hogy a szalagavatót már októberben megtartották, a rendezvényre csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező diákok és szülők léphettek be.

