Kacskovics Imre: A gyerekeket is be kell oltani a járvány visszaszorításához

A 12 év alatti gyerekek beoltására is szükség lesz ahhoz, hogy visszaszorítsuk a koronavírus-járványt – mondta Kacskovics Imre az ATV Start című műsorában.

Az immunológus kifejtette: bár a gyerekeknél csak enyhe tünetek jelentkeznek, viszont fertőzni ők is ugyanúgy tudnak, mint a felnőttek.

Így a járvány csak a 12 év alatti gyermekek oltásával szorítható vissza arra szintre, ahol már kezelhető és nem okoz társadalmi traumát – mondta.

Hozzátette: Magyarország jelenleg nagyon rossz helyzetben van, mivel a negyedik hullám – a várakozásokkal ellentétben – egyáltalán nem jobb vagy gyengébb a harmadiknál. Ezt a rossz helyzetet a delta-variáns megjelenése, valamint a védettség csökkenése eredményezte – tette hozzá.

Kacskovics Imre arról is beszélt, hogy a magyar oltási terv szerint 7,5-8 millió ember beoltása esetén fogjuk elérni a nyájimmunitást. A harmadik oltást eddig 1,5 millió állampolgár vette fel, ennél is többet kell még beadni ennél ahhoz, hogy megmaradjon a védettség.

Ha valaki arra hivatkozik, hogy valamennyi védettsége két oltás után már van, az nem jól gondolkozik, hiszen lehet, hogy nem hal meg, de hetekig intenzív osztályra kerülhet – fogalmazott Kacskovics imre.

Az immunológus végül arról is beszélt, hogy bár sokan azt hiszik, hogy az oltás gyengíti a szervezet természetes immunvédelmét és autoimmun betegségeket eredményez, ez nem igaz. Ezek teljesen alaptalan állítások, a koronavírus önmagában is okozhat autoimmun betegségeket – például szívizomgyulladást, amelyet a fertőzöttek 25 százaléka elkaphat. Az oltás kockázata ehhez nem is mérhető, az egymillióból 5 embernél okozhat például a Pfizer szívizomgyulladást – fejtette ki.

