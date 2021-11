Meghalt egy négyéves koronavírusos kislány az elmúlt napon Magyarországon – derül ki a kormányzati tájékoztató oldalra feltöltött adatokból. Alapbetegségeként Down-szindrómát jelöltek.

A járvány több fiatal életét is követelte az elmúlt napokban idehaza: meghalt egy 26 éves nő, akinek nem volt ismert alapbetegsége, illetve egy 26 éves férfi is, akinek alapbetegségei között májelzsírosodást, cukorbetegséget és tüdőembóliát jelöltek. Meghalt egy 34 éves, magasvérnyomás-betegséggel küzdő férfi és egy 36 éves nő is, akinek szintén nem volt ismert alapbetegsége.

A hétvégi összesített adatok szerint az elmúlt három napban 21 060 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 304 beteg. Kórházban 5286 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 999 516 fő, közülük 5 774 158 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 594 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Az elmúlt három napban 21 060 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 960 844 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 304, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 171 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 825 775 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 102 898 főre emelkedett.

Kórházban 5286 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)