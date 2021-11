Szigorúbb járványügyi szabályokat követel az LMP

Szigorúbb szabályok bevezetését követeli az LMP a koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében.

Schmuck Erzsébet társelnök szerint a kormány semmilyen érdemi lépést nem tesz az ügyben. Az ellenzéki párt szorgalmazza, hogy a kulturális, a sport- és szabadidős létesítményeket, valamint a vendéglátóhelyeket kizárólag védettségi igazolvánnyal lehessen látogatni – mondta hétfői sajtótájékoztatóján a politikus.

Hozzátette: az LMP azt is követeli, hogy a sajtót engedjék be a kórházakba. Ha ugyanis az emberek a médián keresztül „találkoznának a valósággal”, azzal, hogy milyen súlyos következményei vannak a fertőzésnek, többen oltatnák be magukat – érvelt Schmuck Erzsébet.

A fentiek mellett releváns járványadatok közzétételét is fontosnak tartja az LMP. Schmuck Erzsébet azt mondta: országos és települési szinten is ismerni kell, hányan betegednek meg, kerülnek kórházba, akár intenzív osztályra vagy veszítik életüket az oltottak és az oltatlanok közül a járvány következtében. Ez szerinte a helyi védekezést is segítené.

Az LMP ezen felül lrendelné a kötelező maszkviselést a sokak által látogatott zárt tereken, valamint heti ingyenes tesztelést is előírna a köznevelési, a szociális és az egészségügyi intézményekben a járvány terjedésének lassítása érdekében.

Schmuck Erzsébet végezetül elmondta: abban az egyben egyetért a miniszterelnökkel, hogy az oltás a legfontosabb védekezési eszköz, ezért mindenkinek javasolja annak felvételét.

(via MTI)