Kötelező a maszkviselés a NAV ügyfélszolgálatain

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain 2021. november 15-étől kötelező a maszkviselés személyes ügyintézés esetén. A hivatal kiemelte, hogy az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett érdemes az online szolgáltatásaikat használni.





A NAV részletezi, hogy jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhető náluk, magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük, míg a vállalkozások például az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat, nyomon követhetik befizetéseiket, eleget tehetnek többféle adatbejelentési kötelezettségnek, de a bevallásukkal kapcsolatos problémákról is ezen a csatornán keresztül értesülnek.

A adóhatóság arról is informál, hogy számos adóügy egyszerűen, egy telefonhívással is intézhető, ehhez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges, ami legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető a NAV-tól a TEL nyomtatványon.

A NAV ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszere ingyen hívható a 06-80/20-21-22 telefonszámon, amely hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható. Általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV infóvonalán, a szintén ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.