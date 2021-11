Fontos dokumentumot írt alá Orbán Viktor

A növekedés közös magyar siker, ezért mindenkinek részesülnie kell belőle – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a bérmegállapodás aláírásakor hétfőn Budapesten.

A Karmelita kolostorban tartott eseményen a dokumentum ünnepélyes aláírásakor a kormányfő kiemelte: minden bérmegállapodásnak a velejárója nemcsak a minimálbérek emelkedése, hanem a munkáltatókat terhelő adók és járulékok csökkentése is.

Ha csökkentik az adókat, akkor a vállalkozók ezt a pénzt a munkásoknak adhatják, több marad a vállalkozásoknál, és ezért több maradhat a családoknál

– mutatott rá a miniszterelnök az MTI beszámolója szerint.

Mint mondta, ebből a pénzből újabb munkahelyek és emelkedő fizetések lesznek, amelyek végső soron tovább növelik a gazdasági teljesítményt. Az egész mostani munkaalapú gazdaságnak az archimédeszi pontja a versenyképességet javítani tudó adórendszer; az adócsökkentésekkel teremtették meg a lehetőségét annak, hogy minden évben arról beszélhessenek, hogy mennyivel tudják emelni a béreket – mondta a miniszterelnök.

Mint megírtuk, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) november 3-án jelentette be, hogy a minimálbér kétszázezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik januártól.

Az Index arról is beszámolt, hogy szeptember közepén nagyobb egyetértéssel kezdődött meg a 2022-es minimálbér-emelésről szóló egyeztetés a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői is egyetértettek abban, hogy legkésőbb november közepére, végére szeretnének megállapodásra jutni az emelések mértékéről és ütemezéséről, mivel a munkáltatóknak erre most érdemben fel kell készülniük. Október közepén úgy tűnt, nem közelednek az álláspontok, de a hónap végi egyeztetésen már közel volt a megállapodás, amely november harmadikán megszületett.

(Borítókép: Orbán Viktor 2021. november 15-én. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)