Az „egymillió alkoholista hazája” szlogen nem vicc

Bár a járvány felgyorsította a függőség kialakulásának folyamatát, ezzel párhuzamosan a gyógyulni vágyók száma is nőtt azoknak az online lehetőségeknek köszönhetően, melyeket a pandémia hívott elő – közölte az Indexszel az Anonim Alkoholisták Magyarországi Közössége. A negyedik hullám miatt számos gyűlést jelenleg is online tartanak, ami sokak számára egyébként is szimpatikusabb: míg korábban csak hetente, ma már naponta bővül a közösségük egy új taggal.

Az elmúlt másfél év komoly kihívás elé állította a függőket: megváltoztak a betegutak, és a terápiás lehetőségek is átalakultak. Mint arról korábban beszámoltunk, a drogrehabilitációs központokban is szigorú járványügyi szabályokat vezettek be, az újonnan bekerülőknek negatív PCR-tesztet és/vagy karantént kellett vállalniuk, csak azután csatlakozhattak a többiekhez. Ez a tortúra elképesztően megnehezítette a bekerülést, sokan emiatt nem tették meg az első lépést.

Az Anonim Alkoholisták Magyarországi Közössége most arról számolt be, hogy a járvány tavaly márciusi megjelenése után náluk is fontos változások mentek végbe.

A gyűléseknek javarészt helyt adó egészségügyi, szociális intézményekben elsők között rendeltek el látogatási tilalmat, így rögtön tudtuk, hogy új helyszínt kell keresnünk. Megpróbálkoztunk a szabadtérrel, parkokban, udvarokban jöttünk össze, de ez sokakat feszélyezett, és egy idő után már ott is kockázatos volt a személyes találkozás

– tudtuk meg a közösség egyik tagjától. Mint mondja, ez volt az a pont, amikor belátták, hogy át kell állni az online gyűlésekre, noha korábban mindig is nagyon fontosnak tartották a személyes találkozást, sőt, úgy vélték, hogy ez a gyógyulás alapja, hiszen a függők gyakran a járványtól függetlenül is magányosan, izoláltan élnek, és nem ritka, hogy ez az egyetlen kapcsolatuk a külvilággal.

Idővel ugyanakkor rájöttek, hogy az online gyűléseknek is számos előnye van, így ugyanis azok is csatlakoztak, akik korábban ezt szemtől szemben nem merték megtenni, vagy esetleg az utazást nem tudták vállalni.

„Elsőként a mi csoportunkban indultak el az online ülések, aztán országszerte egyre több közösség követte a példánkat. Majd létrehoztuk a csakamainap.hu weboldalt, ahol a függők számos hasznos információt találnak amellett, hogy a gyűlések is folynak itt. Alig több, mint egy év alatt 350 ezren látogattak el ide.

Míg korábban a hagyományos gyűléseken talán hetente csatlakozott egy új tag, ma már naponta érkezik a közösségünkbe egy olyan társ, aki felépülni szeretne, de tavaly télen például naponta akár 2-3 új jelentkező is akadt.

Számunkra ez egy hatalmas siker, úgy véljük, hogy sikerült a szorult helyzetből előnyt kovácsolni” – mondta a közösség egyik tagja. Az online gyűlésekkel párhuzamosan sokfelé természetesen a személyes ülések is folytatódtak, azokat mindig az aktuális járványügyi szabályokhoz igazítják. Éppen emiatt volt olyan időszak, amikor csak védettségi igazolvánnyal lehetett csatlakozni, vagy maszkot kellett viselni. Jelenleg nincsenek ehhez hasonló központi szabályok érvényben, ugyanakkor mindenkitől óvatosságot kérnek.

Több lett a szenvedélybeteg?

A járvány óta világszerte rengeteg cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a karantén alatt megnőtt az alkoholfogyasztás, sokan bizony a home office adta lazább szabályokat kihasználva munkaidőben is legurítottak pár sört. Az Anonim Alkoholisták Magyarországi Közösségének tagja ugyanakkor úgy véli, hogy mindez nem jelenti azt automatikusan, hogy több lett a függő.

Valószínűnek tartom, hogy sok esetben a pandémia okozta stressz, félelem, bezártság csupán felgyorsította azt a folyamatot, ami az érintetteknél egyébként is bekövetkezett volna. Hogy kik az érintettek? Gyakorlatilag bárki. A genetikai hajlam mellett a gyerekkori traumák, későbbi negatív élmények is komoly szerepet játszhatnak a szenvedélybetegség kialakulásában. A gyűlésre járók legtöbbjéről soha nem mondanánk meg, hogy alkoholista. Tanítók, művészek, alacsonyabb vagy magasabb beosztású alkalmazottak, vállalkozók, kortól nemtől függetlenül, akik a lelki fájdalomcsillapítás rossz formáját választották

– mondta a közösség tagja, aki szerint a magyarországi helyzet súlyos. Az „egymillió alkoholista hazája” szlogen sajnos nem vicc, statisztikák szerint itthon minden tizedik ember, aki elsétál mellettünk az utcán, alkoholista.

Lapunknak korábban a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, Szemelyácz János mesélt arról, hogy a különböző szenvedélybetegségek közül az elmúlt másfél évben elsősorban az alkoholfogyasztás került előtérbe, de a marihuánára és a különböző gyógyszerekre is megnőtt az igény. Népszerűvé váltak az altatók és a nyugtatók, továbbá fájdalomcsillapítót is egyre többen használtak a fizikai panaszok mellett lelki problémákra is.

