Már decemberben dönthet az Európai Gyógyszerügynökség az 5 és 11 év közötti gyerekek oltásáról, vizsgálják a Pfizer erre vonatkozó kérelmét – derült ki az RTL Klub Híradójából. Gulyás Gergely miniszter a múlt héten azt mondta, ha lesz pozitív döntés, a kormány is engedélyezi a korosztály oltását.

A Pfizer már benyújtotta a koronavírus elleni vakcinájának európai engedélyezési kérelmét, és a Házi Gyermekorvosok Egyesületénél úgy tudják nem hivatalosan, hogy hetek múlva meg is lehet a jóváhagyás. A kicsik a felnőtt dózis harmadát kaphatják – mondta el Havasi Katalin, az egyesület elnöke.

Az EMA közölte: vizsgálják a Pfizer kérelmét, és ha nem kell közben valamelyik dokumentumot pótolni, akkor decemberben döntés születhet a jóváhagyásról.

Jakab Ferenc virológus szerint semmi nem rosszabb a koronavírusnál, és a kisebb gyerekeket is mielőbb oltatni kell, mert a delta-variáns rájuk is veszélyes lehet. November elején Havasi Katalin felhívta a figyelmet, hogy hétről hétre egyre több a koronavírusos gyerek. Míg korábban a gyerekek szinte észrevétlenül vészelték át a fertőzést, most jóval többen jelentkeznek tünetekkel – mutatott rá a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke.