Az ellenzék szerint a kormány legalizálta a választási csalást

Az ellenzék szerint a kedden elfogadott lakcímtörvényével a Fidesz nem csupán legalizálja a korábbi választási csalásokat, egyúttal be is ismeri, hogy létezik ilyen, és eddig törvénytelen volt.

Ahogy korábban az Index is megírta, az Országgyűlés kedden salátatörvénybe csomagolva szavazta meg a törvénymódosítást, amely megváltoztatja a lakóhely fogalmát. A változás lényege, hogy a jövőben nem kell ténylegesen azon a címen élnie annak, aki lakóhelyet létesít az ország határain belül.

Arra már a TASZ és a Political Capital közös keddi közleménye hívja fel a figyelmet, hogy a két szervezet szerint a frissen elfogadott módosítás legalizálja a fiktív lakcím létesítését, valamint az eddigieknél is szélesebbre tárja a kaput a voksturizmus előtt.

A lakóhely egyfajta kapcsolattartási címmé degradálódik, az ottélés mellett csak egy vélelem szól majd. Márpedig azzal, hogy az állampolgártól nem is várja el az állam, hogy a bejelentett lakcímén éljen, a nyilvánvalóan fiktív lakóhelyek jogi értelemben vett fiktív jellege is megszűnik

– érvel a TASZ és a Political Capital.

Közös törvényértelmezésük alapján a fiktív lakóhely létesítése (vagy az abban való közreműködés) nem lesz többé büntethető, mert a Btk. közokirat-hamisításról szóló része úgy módosul, hogy a tulajdonos hozzájárulásával vagy saját tulajdonú ingatlanra bárki bejelenthet lakcímet büntetőjogi szankció nélkül, úgy is, ha már a kezdetektől nyilvánvaló, hogy nem fog ott élni.

A TASZ és a Political Capital szerint mindez azért fontos, egyben veszélyes, mert a legutóbbi választásokon több alkalommal is szavaztak olyanok, akik csak azért létesítettek tényleges ottélés nélkül lakcímet, hogy választójoguk legyen az adott választáson. Például 2018-ben és 2019-ben is.

Legalizálni a 2018-as illegális módszereket?

Fekete-Győr András, a Momentum listavezetője hivatalos Facebook-oldalán fejtette ki véleményét az új lakcímtörvényről, amelyet egyenesen botrányosnak nevezett. Majd hozzátette, a kormány ezzel minden eddiginél könnyebbé tette a választási csalást.

A 2018-as kipróbált, illegális módszert akarják legalizálni és tömegessé tenni: három éve olyanok is voksoltak – elsősorban az északkeleti, határ menti választókerületekben –, akiknek az állampárt csak azért biztosított lakcímet, hogy aztán leszavaztathassák őket a Fideszre. Most ez vált könnyebbé, így a voksturizmussal párosuló szavazatturizmussal eldönthetik több kiélezett választókerület sorsát

– jelentette ki bejegyzésében a Momentum leköszönő elnöke.

Fekete-Győr András a poszt végén megjegyzi, a választás tisztaságának biztosítása érdekében minden szavazókörben szükség lesz ellenzéki szavazóbiztosokra.

Közösségi oldalán Hadházy Ákos lényegében ugyanazt állítja, mint fiatal momentumos kollégája: a Fidesz épp a választási csalás újabb formáját legalizálta. A korrupcióüldöző független országgyűlési képviselő is úgy magyarázza az új törvénymódosító gyakorlati megvalósulását, hogy

ezentúl nem lesz bűncselekmény, ha határon túli állampolgárok százával bejelentkeznek egyetlen lakásba, majd buszokkal áthozzák őket szavazni.

A billegő körzetek lehetséges sorsának eredményét hasonlóképpen látja, mint Fekete-Győr András, akinek véleményét annyival egészítette ki, hogy akár egy egyértelműen az ellenzéknek álló budapesti körzet is átállítható oda fiktíven bejelentett kettős állampolgárok szavazataival.

Elég régóta beszélek arról, hogy mivel nem foglalkozunk a tisztességes választási játékszabályok kikényszerítésével, az esélyeink rosszabbak annál is, mint amit a pillanatnyi közvélemény-kutatások sugallnak: a Fidesz akár az utolsó pillanatokban is átírhatja a szabályokat

– tette még hozzá Facebook-bejegyzésében az ellenzéki előválasztást Zuglóban szavazatrekorddal nyerő ellenzéki politikus.

Minden magyar állampolgár szavazójogából vesz el

„A Fidesz legalizálta a voksturizmust, a kamu ukrán szavazatokat. Ezzel pedig beismerte, hogy törvénysértések útján szavaztak rá tömegével szavazók eddig is. Most a kormánypárt egy salátatörvényben elrejtve legalizálta ezt az állapotot. Így innentől kezdve nehezebb lesz kivizsgálni az így is nehezen felderíthető csalásokat” – ezt már Jámbor András, a hatpárti ellenzék közös józsefvárosi és ferencvárosi jelöltje írta ki Facebook-oldalára.

Jámbor András azzal a következménnyel is számol az új lakcímtörvény vonatkozásában, hogy a Fidesz ezzel minden magyar állampolgár szavazati jogának értékéből vesz el, továbbá a helyiek esélyét veszi el, hogy visszaszerezzék a kontrollt a saját életük felett.

A Fidesz nem csupán legalizálta ezzel a döntéssel a csalásokat, hanem be is ismerte, hogy létezik ilyen, és eddig törvénytelen volt

– hívta fel a figyelmet az ellenzéki képviselőjelölt.

Orosz Anna azért tartja fontos változásnak a lakcímes törvénymódosítást, mert – mint hivatalos közösségi oldalán fogalmaz – már eddig is probléma volt, hogy olyanok szavaznak egy adott településen fiktív lakhellyel, akik valójában nem lennének jogosultak erre, mert nem élnek ott.

Ám eddig legalább az ilyen típusú visszaéléseket ki lehetett vizsgálni, hiszen jogszabályba ütköztek, mostantól viszont ez nincs így. Nem lehet majd felelősségre vonni sem azokat, akik fiktív lakhelyet létesítenek, sem azokat, akik ebben segédkeznek – emelte ki a Momentum ügyvezető elnöke.

A Fidesz egyre jobban tart a vereségtől, ezért minden lehetőséget megragad, hogy bebetonozza a hatalmát. 2022-ben erős felhatalmazásra lesz szüksége az új kormánynak, hogy egy tisztességes, demokratikus választási rendszert alkothassunk közösen

– jelentette ki a Momentum elnökségére pályázó politikus.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)