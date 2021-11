Schmuck Erzsébet is elkapta a koronavírust

Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője is elkapta a koronavírust; a párt társelnöke, frakcióvezető-helyettese Facebook-oldalán adott hírt kedden erről.

A sors iróniája, hogy a tegnapi sajtótájékoztatómon szigorúbb járványügyi korlátozásokra szólítottam fel a kormányt, miközben tegnap este a gyorstesztem azt mutatta, hogy covidos lettem. Ma megcsinálják a PCR-tesztet, de ugyanez az eredmény várható. Három oltásom van, remélem, hogy gyenge tünetekkel megúszom a fertőzést. Mindenkinek javasolom az oltást és hogy minden zárt térben hordjon maszkot

– olvasható a bejegyzésben.

A tegnapi sajtótájékoztatón Schmuck Erzsébet kiemelte: a kormány semmilyen érdemi lépést nem tesz az ügyben. Az ellenzéki párt szorgalmazza, hogy a kulturális, a sport- és szabadidős létesítményeket, valamint a vendéglátóhelyeket kizárólag védettségi igazolvánnyal lehessen látogatni. Az LMP azt is kérte a tegnapi eseményen, hogy a sajtót engedjék be a kórházakba. Ha ugyanis az emberek a médián keresztül találkoznának a valósággal, azzal, hogy milyen súlyos következményei vannak a fertőzésnek, többen oltatnák be magukat – fogalmazott a társelnök.