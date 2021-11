Csalással vádolják Jakab Pétert, a Jobbik elnöke perel

Évi hatmillió forintot is zsebre tehet jogosulatlanul Jakab Péter a Bors információi szerint. A lap ugyanis arról írt, hogy a Jobbik két vezető politikusától a birtokukba került információk szerint az ellenzéki párt elnöke az országgyűlési költségtérítéssel trükközik.

A cikk szerint Jakab Péternek az Országgyűlés bérel lakást a XI. kerületben, a Fraknó utcában évi közel 3 millió forintért, a Jobbik elnöke azonban nem lakik az ingatlanban, hanem maga is bérbe adta azt egy hölgynek, aki régi Miskolci ismerőse.

A cikkben közzétették egy szerződés lefényképezett részletét is, valamint egy videót, amelyben a ház gondnokát kérdezik arról, hogy Jakab Péter valóban ott lakik-e, mire az asszony azt állítja, hogy tudomása szerint egy nő lakik az ingatlanban.

Az ügyben megkerestük a Jobbik sajtóosztályát, hogy meg tudják-e erősíteni a cikkben foglalt információkat.

Megkérdeztük, hogy valóban egy nő lakik-e abban a lakásban, melynek bérleti díjáért Jakab Péter fölveszi az országgyűlési költségtérítést.

Arra is kíváncsiak voltunk, meg tudják-e erősíteni, hogy Jakab valóban abban az panelházban lakik, amelyről a közösségi médiában megosztott egy felvételt.

Jakab Péter reagálását az alábbiakban változatlanul közöljük:

„Az Országgyűlés Hivatala minden vidéki képviselőnek biztosít munkavégzéshez a fővárosban lakást, így nekem is. A Hivatal 423.780 forintos keretet nyit meg erre, én ebből 239 ezer forintot használok fel, melyből egy negyedik emeleti, Fraknó utcai panellakást bérel nekem az Országgyűlés Hivatala. A lakás tulajdonosa nem ismerősöm, tudtommal budapesti lakos, aki az én beköltözésemmel egyidőben költözött el ingatlanból, és csak akkor megy be az ingatlanba, ha én nem tartózkodom Budapesten, de be kell engedni mondjuk a rovarirtót. A lakást csak én használom, és csak akkor, amikor a budapesti munkavégzésem indokolja, hisz azért fizeti a hivatal. Korábban a hivatal egy Etele úti panellakást bérelt nekem, ami a földszinten volt, innen költöztem fel a Fraknó utcai panellakás negyedik emeletére idén tavasszal. A tulajdonos tájékoztatása szerint a lakásban semmilyen cég nincs bejegyezve. Minden más, a fideszes propagandisták már megszokott meséje. A hazugsággal szembeni jogi lépéseket természetesen megteszem.”