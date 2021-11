10 megyére adtak ki figyelmeztetést, változás jön

Jelenleg döntően anticiklon alakítja kontinensünk nyugati, középső és keleti területeinek időjárását. Ennek hatására Baszkföldtől Németországon át egészen Oroszország nyugati tájaiig egész nap borult, párás, helyenként tartósan ködös az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet már a legdélebbi tájakon is csak kevés helyen alakul 20 fok körül, Közép-Európában 5 és 11 fok közötti csúcsértékek jellemzőek, de Lengyelországtól északkeletre már napközben is fagy. Szerda estig időjárásunkat továbbra is ez a magasnyomás alakítja.





Idehaza éjszaka ismét terjeszkedett a rétegfelhőzet, a tartós sűrű köd miatt az ország teljes keleti felére első fokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerdán általában borult, párás idő várható helyenként szitálással, csak az ország kisebb részén lehetnek kevésbé felhős területek, és süthet ki a nap. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.







A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 4 és 7 fok között alakul, de a naposabb országrészekben sem nagyon emelkedik 10 fok fölé a hőmérséklet. Éjszaka -3 és +5 fok közé hűl a levegő, de a keleti fagyzugokban hidegebb is lehet.

Arra már most nem árt felkészülni, hogy csütörtökön jön a változás,

északnyugat felől hidegfront érkezik feltámadó északnyugati széllel.

A front előreláthatóan nem hoz jelentős csapadékot, de holnap és pénteken kisebb eső több helyen előfordulhat. A hőmérsékletben jelentős változás nem lesz, délutánonként 7–12 fokra számíthatunk.