Rohamosan romlanak a járványadatok idehaza: az elmúlt 24 órában több mint tízezren kapták el a koronavírust; a napi halottak száma 178. Az oltás mellett hónapok óta kiálló Index nagy vakcinasorozatában az AstraZeneca-oltás elmúlt egy évi tapasztalatait szedtük össze. Egy másik összeállításunkban a maszkhasználati előírásokat, szokásokat gyűjtöttük össze, mert például a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint érthetetlen, hogy bár az egészségügyi dolgozók már most „belefulladnak a munkába”, a kormány szinte alig vezetett be járványügyi intézkedéseket. Nem véletlen, hogy Áder János köztársasági elnök is megszólalt. A szakemberek szigorú korlátozások, például a beltéri maszkviselés elrendelését szorgalmazzák. Idehaza közben az oltások előírása miatt van olyan iskola, ahol bedőlhet az oktatás. Hollywoodban még durvább a helyzet, ott a kötelező oltás miatt több szuperprodukció is leállhat.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Városháza-ügyben. Volner János független országgyűlési képviselő ismeretlen tettes ellen ma feljelentést tett hivatali vesztegetés miatt.

A román kormány döntése értelmében román állampolgárságot kapott szerdán Sidi Péter világ- és Európa-bajnok sportlövő, aki jelenleg a Steaua București versenyzője. Sidit a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) korábban két évre eltiltotta a versenyzéstől.

Exkluzív interjút adott az Indexnek Ed West angol újságíró, aki többek között a Daily Telegraph, a Spectator és a Guardian hasábjain publikál. Lapunknak azt mondta, hogy a médiában egyre inkább elmosódik a határ a vélemények és a hírek közlése között.

Az Egyesült Államokban a QAnon-sámánként elhíresült Jacob Chansley-t, a Capitolium január 6-i ostromának jellegzetes figuráját három év öt hónap börtönre ítélte a bíróság a törvényhozás épületébe való behatolásért.

