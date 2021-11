Merkely Béla saját ajánlásával szemben vette fel a harmadik oltást

A kormány és szakemberek szerint is mRNS-oltóanyagra (Pfizer, Moderna) vektorvakcina (AstraZeneca, Szputnyik V) ajánlott harmadik oltásnak, és ezt a Semmelweis Egyetem rektora is hangoztatta korábban. Ehhez képest az RTL Klub Reggeli című műsorában szerdán arról beszélt, hogy két Szputnyik után harmadiknak a Janssent adatta be magának. Csakhogy mindkettő vektorvakcina, szakértők szerint pedig nem ajánlott három, ugyanolyan típussal oltani.

Nem azért tanácsolnak el ettől, mert veszélyes, hanem mert felesleges.

A vektorvakcinák lényege, hogy a SARS-Cov2 tüskefehérjét hordozó gént – amelynek hatására immunrendszerünk felépíti a kórokozó elleni védelmét – egy másik, az ember számára teljesen ártalmatlan vírusba ültetve juttatják a szervezetbe. Ez az úgynevezett adenovírus vagy vírusvektor. Fennáll azonban a lehetősége, hogy a szervezet antitestek termelésébe kezd az adenovírus ellen is, így az ismétlésnél az oltóanyag nem, vagy nem kellő mértékben jut célba – magyarázza a 24.hu.

Merkely Béla tehát potenciálisan feleslegesen oltotta be magát, már csak azért is, mert a kétkomponensű Szputnyik-V-nél különböző adenovírusokat, az első dózisnál adenovírus 5-öt, a másodikban adenovírus 26-ot. A Janssen egydózisú készítménye adenovírus 26-ot tartalmaz, tehát elméletben fennáll az esélye, hogy a Szputnyikra ráoltva nem éri el a kívánt hatékonyságot.

Egyelőre nem tudni, hogy az egyébként kardiológus rektor, aki a magyarországi oltási kampány reklámarcává vált, mire alapozza azt, hogy különböző típusú vektorvakcinák keverése hatékony védelmet biztosít.

Az ajánlott vakcinakeverékek táblázatát először az RTL Klub publikálta. Íme:

AstraZeneca után Pfizer, Moderna, Sinopharm

Janssen után Pfizer, Moderna, Sinopharm

Moderna után Sinopharm, Janssen, AstraZeneca

Pfizer után Sinopharm, Janssen, AstraZeneca

Sinopharm után Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen

Szputnyik-V után Pfizer, Moderna, Sinopharm

(24.hu)