Több mint tízezren kapták el a koronavírust egy nap alatt

Az elmúlt 24 órában 10 265 új koronavírusos megbetegedést igazoltak szerda reggelre Magyarországon – vagyis csaknem a duplájára emelkedett az egy nappal korábbihoz képest, amikor 5325-en kapták el a vírust.

A fertőzöttek száma ezzel 976 432 főre nőtt a pandémia kezdete óta hazánkban, míg az aktív betegek száma 115 383-ra emelkedett. Jelenleg 5852 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Meghalt 178 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 32 514 főre emelkedett.

Eddig 6 008 226 embert oltottak be, közülük 5 780 925-en már a második oltást is megkapták, míg 1 668 000 fő a harmadik vakcinát is.



A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22-28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon, azon a héten az oltatlanoknak akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra menni. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

Mind az öt, Magyarországon jelenleg használt vakcinával történő oltás esetén jelentősen nőtt a sejtes immunitás is és a humorális immunitás is – ezt Kásler Miklós mondta a parlament Népjóléti bizottságának ülésén. Az emberi erőforrások minisztere emlékeztetett arra, hogy idehaza egy kutatásban vizsgálták meg a védettség két összetevőjét, a sejtes immunitást és a humorális immunitást az oltások előtt és után, különböző időközökben. A miniszter hangsúlyozta:

AZ ÖSSZES VIZSGÁLT VAKCINA ESETÉBEN A SEJTES IMMUNITÁS ÉS A HUMORÁLIS IMMUNITÁS IS JELENTŐSEN EMELKEDETT.

(Borítókép: Rosta Tibor / MTI)