Lázár János ingyenes csodafegyvere kampányeszköznek sem utolsó

Hibamentesen teljesítették a tram-trainek az 50 ezer kilométeres tartampróbát, így minden akadály elhárult ahhoz, hogy 12 nap múlva elrajtoljon Magyarország első vasútvillamosa.





Erről Lázár János számolt be hivatalos közösségi oldalán, megerősítve: november 29-én hajnalban megindul a Hódmezővásárhely és Szeged közötti villamosközlekedés. A tram-train kormánybiztosa régóta kitartóan őszi indulást prognosztizált, amiből persze a legtöbben logikusan a tanévkezdésre asszociáltak, nem az évszak utolsó előtti napjára, de tény, hogy a naptár szerint még pont összejött az ígéret.

Kulturális-civilizációs értelemben csak azzal vetekszik e beruházás jelentősége, mint amilyen annak idején a Szeged–Békéscsaba vasútvonal megépítése volt

– fogalmazott a a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő fideszes politikus, kiemelve, hogy az építés korszakának lezárultával most a beüzemelés időszaka kezdődik. Nem rögtön a teljes erőbedobással, hanem kockáról kockára építkezve, akár egy legó – tette hozzá.

Ez a jármű akkor lesz sikeres, ha versenyképes lesz a Volánnal és a vasúttal is

– mutatott rá Lázár János, aki azt ígérte, hogy a tram-train a két város között olcsóbb és gyorsabb lesz, mint a mai közlekedés. Ez azért nem nehéz feladat, mert a két városközpont busszal csak átszállással közelíthető meg, és a nagyvasúti megállók is Szeged külső részén vannak, onnan is csak másik járműre szállva lehet bejutni a centrumba.

Ami pedig az árakat illeti, a tram-train győzelmét az is segíti, hogy a kezdeti időszakban mindenki ingyenesen használhatja. Lázár János nyilvánvalóan abban reménykedik, hogy

ez saját pártjának győzelméhez is hozzájárulhat, hiszen az ingyenes időszak április közepéig tart, ami egybe esik az országgyűlési választások várható idejével, vagyis gyakorlatilag a kampányidőszakban lesz teljesen díjmentes a vasútvillamosozás.

Ezt követően a teljesárú jegy 465 forint lesz, a Hódmezővásárhelyen belüli utazásért pedig 250 forintot kell majd fizetni. De dolgoznak egy kedvező bérletkonstrukció kialakításán, ami lehetővé teszi majd, hogy az utasok a tram-trainről átszállva a helyi közlekedést is igénybe vehessék az érintett városokban. Egy ilyen kombinált összvonalas havibérlet ára a tervek szerint 20 ezer forint alatt maradna. Ehhez már csak a MÁV-nak kell Szeged önkormányzatával megállapodnia. Tarifaközösség kialakítását is tervezik a szolgáltatók között, így elvben busszal és vonattal is ugyanennyibe kerülne az utazás.