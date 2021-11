Rejtélyes fotót tett közzé az Anonymus-maszkos alak

Ezúttal „shieldoftruth”, azaz az igazság pajzsa álnéven jelentkezett titkosított e-mail-címről az Anonymus-maszkos alak, és rövid videójában azt mondta: „Azt hittem, végre felfogták. De úgy látszik, még mindig nem érti a főváros vezetése, hogy miről is van itt szó. Pedig megvolt a lehetőség, hogy őszintén elmondják az igazságot. Ehelyett mindent és mindenkit letagadnak, és sebtében összehívott sajtótájékoztatón próbálnak előre menekülni. De minden hiába, lassan be kellene vallani a dolgokat. Az igazság az, hogy a főváros jó pár ingatlanját akarta fű alatt közvetítők révén értékesíteni. Főleg külföldi üzleti köröknek, jutalékért cserébe. A Városháza miatt már legalább öt külföldi hátterű befektetői csoporttal tárgyaltak. Erre bizonyíték is van. Persze a politikusok azt állítják, hogy semmiről nem tudtak, és senkit sem ismernek. Adok akkor egy kis segítséget, hátha egy fényképről már megismerik a szereplőket.”

A videó végén egy fotó látható, amelyen Gansperger Gyula és Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök láthatóak egy fekete terepjáró mellett.

Ezúttal egy fotót osztott meg az Anonymus-maszkos alak

Mint azt megírtuk, a fővárost vezető koalícióhoz köthető üzleti körök eladnák a Városházát, de Karácsony Gergely főpolgármester tagadta az állítást. A csütörtökön közzétett fényképen szereplő Gansperger Gyula neve akkor került elő a történetben, amikor az egyik rejtélyes hangfelvételen az üzletember arról beszél, hogy Berki Zsolt – aki szerződést kötött a Városháza eladására egy ingatlanközvetítővel – segített neki a fővárosnál elintézni egy telek megvásárlását.

Erre reagálva a főpolgármester Fidesz-közeli vállalkozónak titulálta Ganspergert, akiről később az is kiderült, hogy részt vett Barts J. Balázs mellett azon a tárgyaláson, amelyen a főváros vagyonkezelőjének vezérigazgatója a Városháza eladásáról tárgyalt. Karácsony Gergely tagadta, hogy igazak lennének a vádak, a volt miniszterelnökről, Bajnai Gordonról pedig a következőket mondta:

Közismerten nagy tisztelője vagyok Bajnai Gordonnak, sokáig együtt politizáltunk, és számomra fontos a véleménye különböző közpolitikai kérdésekben.

A csütörtökön közzétett fotó – amelyen Bajnai Gordon is szerepel – valódiságát nem lehet ellenőrizni, így nem bír bizonyító erővel.

(Borítókép: Gansperger Gyula és Bajnai Gordon. Fotó: Soós Lajos / Máthé Zoltán / MTI)